Giovanny “Gio” Urshela fue robado en Barranquilla: así fue como le arrebataron las pertenencias al beisbolista colombiano

El robo sucedió el fin de semana previo al Año Nuevo, mientras el jugador disfrutaba de sus vacaciones con su familia.

Camilo Eduardo Velásquez

30 de diciembre de 2025, 1:45 a. m.
Giovanny Urshela es cartagenero, pero su casa se ubica en Barranquilla
Giovanny Urshela es cartagenero, pero su casa se ubica en Barranquilla Foto: Getty

El famoso beisbolista colombiano Giovanny Urshela fue víctima de un robo en su propia casa, el jugador está en Barranquilla durante los últimos días del 2025. Cuando salió con su familia el fin de semana previo al Año Nuevo, los delincuentes aprovecharon para cometer el delito.

Desde las redes sociales del jugador se manifestó el hecho, SEMANA confirmó que no había un solo miembro de la familia del beisbolista en su hogar, cuando los ladrones entraron a la casa a quitarle sus pertenencias.

“Estoy dando mi 100% para volver”: Giovanny Urshela habla de su lesión en SEMANA, ¿qué tan grave es?

El hecho está en investigaciones y es por esto que aún no se confirma el monto del robo, sin embargo, el deportista afirmó que suma una “alta cantidad monetaria”. Urshela lleva en el beisbol de las grandes ligas (MLB) 10 años, en donde se estima que sus contratos estaban al rededor de millones de dólares.

Joyas y objetos de valor fueron los objetivos de los delincuentes, luego de ingresar a la habitación en la que el deportista dormía con su esposa y su hija.

Giovanny Urshela con su esposa, Danna Delgado
Giovanny Urshela con su esposa, Danna Delgado Foto: Instagram: @dannaurshela

El pelotero colombiano comentó en su historia de Instagram: “aprovecho para decirles que siempre estén pendientes de todo y de cada persona que les rodea, que el más cercano es el que puede estar haciéndote daño”.

Cómo está el jugador y su familia

Gracias a que el beisbolista y su familia no estaba en la propiedad, evitó una tragedia, manifiestan tranquilidad él con su esposa, ya que no presenciaron el delito y su integridad física no fue afectada. Al parecer solamente robaron objetos que estaban en la habitación.

Urshela aseguró que ya está trabajando para “recuperar lo robado”, que solamente fueron afectaciones monetarias. El beisbolista, de 34 años, está aliviado y volverá a Sacramento, California, en donde tiene sede su equipo, Athletics.

Cuatro series de este fin de semana de MLB que podrían ser decisivas: se avecinan los playoffs

¿En qué está el caso?

El caso está en investigación, los protagonistas del desafortunado hecho están bien, sin embargo, colaboran con la justicia para que sean ellos, quienes determinen los autores del delito.

Las autoridades de la ciudad de Barranquilla no han hecho ningún pronunciamiento oficial, sin embargo, SEMANA confirmó que ya tienen conocimiento y están al frente del caso. Durante los próximos días se esperan respuestas que aclaren detalles sobre el millonario robo al Giovanny Urshela y su familia.

Policías encargados de la seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Policías encargados de la seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Policía de Barranquilla.

