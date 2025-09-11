Suscribirse

Cuatro series de este fin de semana de MLB que podrían ser decisivas: se avecinan los playoffs

El próximo fin de semana será decisivo en la MLB, con series clave que podrían definir títulos de división y el futuro de varios equipos.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025, 3:33 a. m.
Dodgers y Yankees se enfrentaron en el primer duelo de la Serie Mundial de la MLB
Dodgers y Yankees enfrentan un duro panorama en la MLB. | Foto: AP

En la actualidad restan apenas unos 15 partidos para cada franquicia, por lo que estamos ad portas de que muchos equipos definan su título de división o que se cierre la respectiva lucha por el campeonato.

Contexto: Tigers y Yankees protagonizan paliza en las Grandes Ligas: este fue el vencedor

Por esta razón, el fin de semana del próximo sábado 13 y domingo 14 de septiembre podría ser decisivo y muy atractivo para los fanáticos de las Grandes Ligas. Es el momento de revisar cuáles serán esos encuentros que resultan vitales para la postemporada.

Boston Red Sox contra New York Yankees:

Este encuentro medirá al segundo y tercer lugar del Este de la Liga Americana, protagonizando una de las rivalidades más representativas del béisbol estadounidense.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 21: Roman Anthony #19 of the Boston Red Sox hits a two-run home run in the ninth inning against the New York Yankees at Yankee Stadium on August 21, 2025 in New York City. (Photo by Jim McIsaac/Getty Images)
Boston Red Sox ya barrió a New York Yankees en el Yankee Stadium esta temporada. | Foto: Getty Images

La diferencia entre ambos equipos es mínima a estas alturas del campeonato. Ambos están detrás de Toronto Blue Jays por 3.5 juegos, por lo que la serie que iniciará el viernes 12 de septiembre podría ser suficiente para que alguno de los dos elimine a su rival directo en la lucha por los playoffs.

Contexto: Estos son los equipos con calendarios más accesibles y más complejos de la MLB

San Francisco Giants vs. Los Ángeles Dodgers:

Nuevamente dos equipos de una misma división se ven las caras, pero en este caso se trata del tercero y del primero del Oeste de la Liga Nacional. Se espera que sea una serie crucial que defina el campeonato de la zona.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 25: Mookie Betts #50 of the Los Angeles Dodgers celebrates his home run during the seventh inning against the Cincinnati Reds at Dodger Stadium on August 25, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Katelyn Mulcahy/Getty Images)
Los Ángeles Dodgers tiene una buena ventaja para proclamarse campeón de División. | Foto: Getty Images

Dodgers tiene una ventaja de tres juegos sobre San Diego Padres y ocho sobre Giants, por lo que las diferencias que se marquen en esta serie podrían ser determinantes en la resolución de la división.

Philadelphia Phillies vs. Kansas City Royals:

Los de Filadelfia vienen de barrer a New York Mets en el Citizens Bank Park, y en ese mismo escenario deberán enfrentar ahora a los Royals.

Contexto: MLB al límite: estos son los tres equipos que podrían definir su título antes de tiempo

Actualmente, Phillies tiene una ventaja de 11 juegos sobre Mets. Con 15 partidos restantes, si Nueva York pierde uno y los Phillies consiguen una barrida, prácticamente asegurarían el título de su división.

Milwaukee Brewers vs. Saint Louis Cardinals:

Los Cerveceros siguen siendo uno de los mejores equipos de la temporada, puesto que están a punto de alcanzar las 90 victorias. Sin embargo, recientemente no han mostrado su mejor nivel.

MILWAUKEE, WISCONSIN - AUGUST 28: Jose Quintana #62 of the Milwaukee Brewers pitches against the Arizona Diamondbacks in the second inning at American Family Field on August 28, 2025 in Milwaukee, Wisconsin. (Photo by Patrick McDermott/Getty Images)
El abrido colombiano José Quintana de Milwaukee Brewers a tenido un desempeño destacable. | Foto: Getty Images

Aunque los Cardenales no representan un rival de gran riesgo en el papel, actualmente mantienen un promedio de .490, lo que significa que aún no están descartados del todo para los playoffs.

Esta serie podría acercar a Milwaukee al título, teniendo en cuenta que mantienen una ventaja de 5.5 juegos sobre sus perseguidores, Chicago Cubs. Para Saint Louis, en cambio, podría representar su última esperanza de mantenerse con vida en la temporada.

Aún no hay nada escrito. El único equipo que tiene una posibilidad real de definir su división este fin de semana es Philadelphia Phillies, que cuenta con una ventaja muy amplia sobre sus rivales, mientras que tanto el Este de la Americana como el Oeste de la Nacional parecen abrirse cada vez más.

