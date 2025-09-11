En la actualidad restan apenas unos 15 partidos para cada franquicia, por lo que estamos ad portas de que muchos equipos definan su título de división o que se cierre la respectiva lucha por el campeonato.

Por esta razón, el fin de semana del próximo sábado 13 y domingo 14 de septiembre podría ser decisivo y muy atractivo para los fanáticos de las Grandes Ligas. Es el momento de revisar cuáles serán esos encuentros que resultan vitales para la postemporada.

Boston Red Sox contra New York Yankees:

Este encuentro medirá al segundo y tercer lugar del Este de la Liga Americana, protagonizando una de las rivalidades más representativas del béisbol estadounidense.

Boston Red Sox ya barrió a New York Yankees en el Yankee Stadium esta temporada. | Foto: Getty Images

La diferencia entre ambos equipos es mínima a estas alturas del campeonato. Ambos están detrás de Toronto Blue Jays por 3.5 juegos, por lo que la serie que iniciará el viernes 12 de septiembre podría ser suficiente para que alguno de los dos elimine a su rival directo en la lucha por los playoffs.

San Francisco Giants vs. Los Ángeles Dodgers:

Nuevamente dos equipos de una misma división se ven las caras, pero en este caso se trata del tercero y del primero del Oeste de la Liga Nacional. Se espera que sea una serie crucial que defina el campeonato de la zona.

Los Ángeles Dodgers tiene una buena ventaja para proclamarse campeón de División. | Foto: Getty Images

Dodgers tiene una ventaja de tres juegos sobre San Diego Padres y ocho sobre Giants, por lo que las diferencias que se marquen en esta serie podrían ser determinantes en la resolución de la división.

Philadelphia Phillies vs. Kansas City Royals:

Los de Filadelfia vienen de barrer a New York Mets en el Citizens Bank Park, y en ese mismo escenario deberán enfrentar ahora a los Royals.

Actualmente, Phillies tiene una ventaja de 11 juegos sobre Mets. Con 15 partidos restantes, si Nueva York pierde uno y los Phillies consiguen una barrida, prácticamente asegurarían el título de su división.

Milwaukee Brewers vs. Saint Louis Cardinals:

Los Cerveceros siguen siendo uno de los mejores equipos de la temporada, puesto que están a punto de alcanzar las 90 victorias. Sin embargo, recientemente no han mostrado su mejor nivel.

El abrido colombiano José Quintana de Milwaukee Brewers a tenido un desempeño destacable. | Foto: Getty Images

Aunque los Cardenales no representan un rival de gran riesgo en el papel, actualmente mantienen un promedio de .490, lo que significa que aún no están descartados del todo para los playoffs.

Esta serie podría acercar a Milwaukee al título, teniendo en cuenta que mantienen una ventaja de 5.5 juegos sobre sus perseguidores, Chicago Cubs. Para Saint Louis, en cambio, podría representar su última esperanza de mantenerse con vida en la temporada.