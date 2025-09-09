MLB al límite: estos son los tres equipos que podrían definir su título antes de tiempo

A falta de tan solo 19 encuentros, hay equipos que están a pocos partidos de proclamarse campeones de División, mientras que otras disputas se aprietan con cada juego.

El Este de la Liga Americana está en una triple pelea entre Toronto Blue Jays, New York Yankees y Boston Red Sox. La diferencia entre el primero y el tercero es de apenas tres juegos y, teniendo en cuenta el calendario de todos los novenos, seguramente sea un título que se defina en la última o penúltima serie.

De igual forma ocurre en el Oeste de la Liga Nacional, donde Los Ángeles Dodgers mantienen una ventaja mínima sobre San Diego Padres, lo que mantiene a los fanáticos expectantes hasta las últimas jornadas.

En la misma zona, pero en la Liga Americana, Houston Astros se sostiene en la primera posición con apenas dos juegos de ventaja sobre Seattle Mariners. Con tres enfrentamientos pendientes entre ambos equipos, las probabilidades de definir al campeón en los últimos momentos son muy altas.

En contraste, hay equipos que parecen haber superado sin problemas a sus rivales divisionales y ya piensan en proclamarse campeones para luego dar su máximo nivel en busca de la Serie Mundial. Estos casos son:

Detroit Tigers:

Los líderes de la División Central de la Liga Americana poseen una ventaja de 8.5 partidos sobre sus máximos perseguidores, los Cleveland Guardians.

Si bien restan siete enfrentamientos entre ambos, debido al excelente rendimiento de Detroit sería demasiado inesperado que no se lleven el título. Aun así, deberán medirse a rivales complicados como Yankees y Red Sox, que están en plena disputa por su división.

Philadelphia Phillies:

Son el equipo con mayor ventaja respecto a su perseguidor, nueve partidos sobre New York Mets. Para no proclamarse campeones, tendrían que perder más de la mitad de los encuentros restantes.

Phillies, líder del Este de la Nacional, ya ganaron los dos primeros juegos de su serie frente a Mets, por lo que, de barrerlos, la zona quedará prácticamente sentenciada.

Sent that ball on a little trip to the left field bleachers @Bryanchourio11 https://t.co/NZdcgJGZBa pic.twitter.com/HVPsB6njXL — Milwaukee Brewers (@Brewers) September 7, 2025

Milwaukee Brewers:

Encabezan la División Central de la Liga Nacional con siete juegos de ventaja sobre Chicago Cubs. Si bien es la diferencia más ajustada entre los líderes, su calendario es favorable, puesto que solo enfrentarán a un equipo en disputa de clasificación, Padres.

Además, los Brewers tienen el mejor promedio de toda la MLB con .614 y son el equipo con más victorias (89), lo que hace casi imposible que los Cubs les arrebaten el liderato.