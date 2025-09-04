Estos son cinco equipos que podrían romper su maldición en la MLB esta temporada

Con apenas cuatro días corridos del mes de septiembre, a algunos equipos de las Grandes Ligas les restan 22 o 23 partidos para cerrar la temporada regular, lo que significa que las clasificaciones a la postemporada están a punto de definirse.

En este emocionante escenario surge la pregunta: ¿los clasificados a los playoffs y posteriores finalistas de la Serie Mundial serán los equipos tradicionales como New York Yankees o Los Ángeles Dodgers? ¿O esta temporada, por fin, será el turno de un equipo que aún no ha podido levantar el trofeo que otorga el Clásico de Otoño?

Por ello, vale la pena revisar el rendimiento de esas cinco franquicias que todavía no han tenido la dicha de ser campeones de la Serie Mundial:

Milwaukee Brewers:

El equipo de Wisconsin, en toda su historia, solamente ha llegado una vez a la definición por el título de la Serie Mundial. Aquella ocasión fue en la temporada de 1982, cuando enfrentaron a los Cardenales de San Luis en una apasionante serie de siete juegos.

Sin embargo, la actualidad de los Cerveceros reúne los argumentos suficientes para al menos igualar ese hito. Hoy en día son el mejor equipo de toda la MLB, con un promedio de .614, producto de 86 victorias y 54 derrotas. Es bastante probable que esta temporada se rompa el hechizo y Cerveceros levante su primer título mundial.

Padres y Dodgers luchan codo a codo el liderato del Oeste de la Nacional. | Foto: Getty Images

San Diego Padres:

Aunque sorprende que un equipo tan trascendental aun no tenga un título de Serie Mundial, lo cierto es que a los Padres no les han faltado intentos. Han llegado en dos ocasiones a la definición: en 1984 contra los Detroit Tigers y en 1998 contra los Yankees.

En la primera, los Tigres resolvieron rápidamente la serie y ganaron cuatro de cinco juegos. En 1998, los Yankees barrieron a los Padres en los cuatro primeros partidos para coronarse campeones.

Actualmente, San Diego tiene un promedio de .543, que los ubica en el segundo lugar del Oeste de la Liga Nacional. Seguramente alcanzarán la postemporada vía comodín, pero deberán mejorar su rendimiento si aspiran a levantar por primera vez el título mundial.

Seattle Mariners:

El equipo de Washington no solo nunca ha ganado un título, sino que jamás ha llegado a una final de Serie Mundial. Sin embargo, esta temporada podría ser diferente.

Hoy ocupan el segundo lugar del Oeste de la Liga Americana con un promedio de .521, a cuatro juegos del líder Houston Astros. Su reto será demostrar su mejor nivel si desean llegar, al menos, al Clásico de Otoño.

Tampa Bay Rays:

Los Rays han llegado en dos ocasiones a la gran final de la Serie Mundial, pero no lograron trascender y conquistar el trofeo.

Su actualidad no es la más alentadora: se encuentran cuartos en su división, con un promedio de .504, que los deja con pocas posibilidades de acceder a los playoffs.

Colorado Rockies: