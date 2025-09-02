Paliza en Michigan: Mets y Tigres en una noche de jonrones, con un cierre de infarto en la MLB

New York Mets y Detroit Tigers se enfrentaban en uno de los encuentros más atractivos de la jornada de MLB, esta vez en el Comerica Park de Michigan, Estados Unidos. Ambos equipos estaban en disputa por el título de sus respectivas Divisiones, por lo que debían mostrar su mejor nivel.

Rápidamente, en la parte alta de la primera entrada, la visita se puso al frente gracias a un espectacular jonrón de Pete Alonso, quien llegó a 32 cuadrangulares en lo que va de la temporada.

Pero enfrente estaba el líder de la División Central de la Liga Americana, por lo que no iba a ser un partido fácil. Spencer Torkelson, con un sencillo que rebotó en el piso, le dio tiempo a Kerry Carpenter para igualar el marcador.

Y en la misma parte baja de la primera, Wenceel Pérez, con un sencillo a lo profundo, logró que Riley Greene cruzara el plato y pusiera a ganar a los locales dos carreras a una.

Sin embargo, la visita no se iba a quedar con eso, y en la parte alta de la quinta entrada llegó el auténtico escándalo para los Tigres. Su abridor, Sawyer Gipson-Long, permitió que la casa se llenara y, con un sencillo de Jeff McNeil, Juan Soto igualó el marcador.

Detroit Tigers quedó impactado ante el poderio ofensivo de Mets. | Foto: Getty Images

Después, Cedric Mullins bateó un out con elevado de sacrificio que le dio tiempo a Brandon Nimmo de cruzar el plato y Luis Torrens conectó un jonrón con corredores en las esquinas para colocar el seis a dos en el marcador.

Mets ha demostrado ser un equipo muy fuerte en los últimos encuentros, con una ofensiva temible. Nuevamente en la séptima entrada lo volvió a demostrar, todo inició con el cuadrangular número 37 de esta temporada de Soto. Posteriormente, Alonso anotó por la misma vía, dejando el marcador ocho carreras a dos.

Con dos corredores en zona de anotación, McNeil conectó un sencillo que permitió a Brandon Nimmo y Luisangel Acuña aumentar el marcador por dos carreras más.

La siguiente anotación llegó de la mano de Brett Baty, que con un sencillo impulsó a Mullins. De manera similar, pero con un out elevado de sacrificio, Francisco Lindor le dio tiempo suficiente a Torrens para cruzar el plato. De esa manera, la visita cerró una entrada de seis carreras y un global de 12 a 2.

Tigres parecía muy golpeado y sin capacidad de respuesta ante el poderío ofensivo de Mets. Sin embargo, cuando el partido estaba apunto de terminar en la parte baja de la novena llegó el desquite.Con un doble de Justyn-Henry Malloy, con el que Jahmai Jones logró colocar la tercera anotación en el marcador para los locales.

Rápidamente, Wenceel Pérez, nuevamente con un doble, impulsó a Malloy para reducir la distancia a ocho carreras. Con apenas un out en el marcador, Zach McKinstry conectó un sencillo con el que Pérez cruzó el plato e ilusionó a los aficionados de Detroit con una remontada.