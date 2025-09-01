La respuesta a las plegarias: estas victorias acercan a los Yankees a la corona del Este

Parece que fue en cuestión de unas semanas que los Yankees de Nueva York dieron un giro de 180 grados. Cayeron las críticas a su rendimiento, puesto que lograron establecerse nuevamente en la segunda casilla de su división y, poco a poco, retoman su mejor nivel.

Con el cierre de la serie contra los Chicago White Sox, la Gran Manzana volvió a respirar tras un difícil momento en el que los Bombarderos del Bronx vieron amenazado su paso a playoffs. Sin embargo, gracias a la barrida sobre los Medias Blancas y sobre los Washington Nationals, en la actualidad pueden mirar por encima a sus perseguidores.

La División Este de la Liga Americana difícilmente podría estar más pareja. En el primer puesto está Toronto Blue Jays, quienes recientemente perdieron la serie frente a Milwaukee Brewers, por lo que poseen 79 victorias y 59 derrotas, para un promedio de .572.

El segundo lugar es para los Yankees, con 76 triunfos y 61 derrotas, para un promedio de .555. Muy de cerca está Boston Red Sox, con 77 victorias y 62 derrotas, promediando .554.

Aaron Judge acumula 43 jonrones esta temporada. | Foto: AP

Por lo que, si el nivel de los de Nueva York sigue así, no hay que descartar la posibilidad de que puedan aspirar al título de la división, teniendo en cuenta que la diferencia es de apenas 2.5 juegos.

Aun así, Yankees está a la espera de la recuperación de Aaron Judge, quien ha actuado como bateador designado y ha sabido responder con el bate entre las manos. Pero con el Juez nuevamente en los jardines, el rendimiento de los de Nueva York podría ser aún mejor.

No obstante, este envión anímico de los del Bronx puede deberse a que enfrentaron a dos de los peores equipos de la MLB, puesto que Washington es último en el Este de la Nacional, mientras que los Medias Blancas ocupan la última casilla del Central de la Americana.

Próximamente, los de la Gran Manzana deberán enfrentar tres series que en definitiva serán claves para la clasificación de la franquicia a la postemporada. Desde el próximo martes 2 hasta el domingo 14 de septiembre se medirán a equipos que luchan por el título de división, entre ellos:

Houston Astros en el Daikin Park de Texas.

Toronto Blue Jays en el Yankee Stadium.

Detroit Tigers en el Yankee Stadium.

Boston Red Sox en el Fenway Park de Massachusetts.