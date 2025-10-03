Canal y hora para ver las series divisionales de la MLB: camino a la Serie Mundial

El próximo sábado, 4 de octubre, iniciarán las esperadas series divisionales que protagonizan los ocho mejores equipos de las Grandes Ligas de béisbol.

Algunos equipos llegaron desde la ronda de wild card, por lo que tuvieron que jugar entre 2 y 3 partidos más que aquellos que se instauraron de forma automática en la segunda ronda gracias a su buen desempeño en la temporada regular.

AND THEN THERE WERE EIGHT!



RT if your team is still alive in the #Postseason pic.twitter.com/WoDHc8mTOx — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 3, 2025

Así van los cruces:

Milwaukee Brewers vs. Chicago Cubs:

El mejor equipo de la temporada regular vuelve para enfrentar al subcampeón de su división. Cerveceros hizo una campaña para el recuerdo que le permitió avanzar directamente a las series divisionales.

Mientras que Cachorros llega tras eliminar en una serie de tres juegos a San Diego Padres, por ocupar el segundo lugar en la división central de la Liga Nacional.

The @Cubs and @Brewers have NEVER faced off in the #Postseason ... until now!



Two NL Central rivals meet with a spot in the NLCS up for grabs! pic.twitter.com/cbsugOWFP9 — MLB (@MLB) October 3, 2025

La serie al mejor de cinco juegos iniciará el próximo sábado en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, a las 13:08 (hora Colombia) y se podrá ver a través de ESPN, Disney Plus y el portal web o la app de la MLB.

Toronto Blue Jays vs. New York Yankees:

Los bombarderos del Bronx llegan después de eliminar en la ronda de comodines a sus acérrimos rivales, Boston Red Sox, en una serie de tres juegos. Por su parte, Toronto clasificó como el campeón con mejor promedio.

A trip to the ALCS is on the line as the @Yankees and @BlueJays square off in their first EVER #Postseason matchup! pic.twitter.com/IrzIGP5Qab — MLB (@MLB) October 3, 2025

Blue Jays y Yankees se ven las caras luego de quedar empatados en promedio en el primer lugar de la división Este de la Liga Americana, pero el equipo canadiense se alzó con el título de campeón debido a ser el ganador de las series entre ambos equipos. Por lo que Yankees tiene una cuenta por saldar con este rival.

La serie iniciará el día de mañana en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, a las 15:08 (hora Colombia), y será transmitida a través del portal web y la app de la MLB, Disney Plus y ESPN.

Philadelphia Phillies vs. Los Ángeles Dodgers:

El equipo del estado dorado fue el único que resolvió su serie de wild cards en dos juegos, por lo que tiene un día más de descanso a comparación de los otros equipos.

A pair of NL MVP candidates.



Which slugger would you rather have in the box? 🤔



(MLB x @SageUSAmerica) pic.twitter.com/6Yvee7wz2R — MLB (@MLB) October 3, 2025

Phillies cerró la temporada regular como el segundo mejor equipo de toda la MLB, solo detrás de Cerveceros, y los fanáticos están afianzados en que este podría ser el año en el que vuelvan a ser campeones de la Serie Mundial.

Pero al frente está el actual campeón del torneo y el equipo con una de las mejores nóminas, por lo que no deberán parpadear ni un segundo porque es un rival del más alto nivel.

La serie iniciará el 4 de octubre a las 17:38 (hora Colombia) en el Citizens Bank Park de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, y se podrá ver a través de ESPN, la app y el portal web oficial de la MLB y Disney Plus.

Seattle Mariners vs. Detroit Tigers:

Los de Michigan llegan después de haber eliminado en una emocionante serie al equipo que les quitó el título de las manos luego de tener una ventaja de más de 15 partidos.