Dodgers confirma la situación con Shohei Ohtani: esta será su posición en el siguiente partido

Apenas comienza el mes de octubre y ya quedaron definidos los clasificados a la segunda ronda de los playoffs de las Grandes Ligas de béisbol.

El primero en sellar su boleto fue Los Ángeles Dodgers, que barrió a Cincinnati Reds en una apasionante serie de comodines disputada en el Dodger Stadium.

Gracias a ese triunfo, el equipo de California fue el único que obtuvo el beneficio de descansar un día más, puesto que las otras tres llaves se resolvieron el pasado jueves 2 de octubre.

Ese mismo día, de manera inesperada, Dodgers dieron otra noticia que llenó de entusiasmo a sus aficionados debido a que el mánager del equipo, Dave Roberts confirmó que la estrella japonesa Shohei Ohtani será el lanzador abridor en el primer juego de la serie divisional.

En esta ronda, el conjunto angelino deberá enfrentar a Philadelphia Phillies, un rival de cuidado que terminó con el segundo mejor promedio de la temporada regular, solo por detrás de Milwaukee Brewers.

Breaking: Shohei Ohtani will make his MLB playoff pitching debut in Game 1 of the NLDS against the Phillies, Dodgers manager Dave Roberts announced. pic.twitter.com/fp6Gv7eDwH — ESPN (@espn) October 2, 2025

La serie se jugará al mejor de cinco partidos y comenzará el próximo sábado 4 de octubre en el Citizens Bank Park de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. En caso de extenderse al máximo, concluirá el siguiente sábado 11 de octubre.

El ganador de este enfrentamiento se medirá en la siguiente fase al vencedor entre Milwaukee Brewers y Chicago Cubs.

Cachorros llegó con sufrimiento a esta ronda tras eliminar en el último juego a San Diego Padres, pero ahora tendrá que enfrentar no solo a un rival divisional, sino también al mejor equipo de la campaña regular, Cerveceros.

Can’t be in Milwaukee? Our house is the ultimate postseason stage. Big screen, big crowd, postseason vibes. Join your fellow fans for every NLDS road game!



Get here early and support our crew: https://t.co/UpZkiAmeZJ pic.twitter.com/lHew76FM9t — Chicago Cubs (@Cubs) October 3, 2025

En la Liga Americana, los sembrados en las series divisionales son Toronto Blue Jays, con el mejor promedio de la temporada, y Seattle Mariners, que ocupó el segundo lugar.

El conjunto canadiense enfrentará a New York Yankees, que viene de lograr una épica clasificación tras eliminar a Boston Red Sox en el Yankee Stadium.

Por otro lado, Detroit Tigers se cobró revancha al dejar fuera a Cleveland Guardians, luego de haber perdido de manera dolorosa la División Central en la temporada regular, pese a haber contado con una ventaja de 15,5 juegos.

La serie entre Yankees y Blue Jays comenzará el sábado 4 de octubre en el Rogers Centre de Toronto, Canadá. Ese mismo día arrancará también la llave entre Tigers y Mariners en el T-Mobile Park de Seattle, Washington, Estados Unidos.