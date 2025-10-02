Deportes
Cachorros rompe el maleficio y avanza a la siguiente ronda: este será su próximo rival
Chicago Cubs venció a Padres y avanzó a la siguiente ronda de la postemporada.
Chicago Cubs hizo respetar su casa y se impuso 3 carreras a una sobre San Diego Padres, sellando así su primera victoria en una serie de postemporada desde el año 2017.
Un sencillo de Pete Crow-Armstrong, una base por bolas de Dansby Swanson y un jonrón de Michael Busch impulsaron las anotaciones decisivas para los locales, mientras que el cuerpo de lanzadores defendió la ventaja con solidez.
MICHAEL BUSCH.— MLB (@MLB) October 2, 2025
GOODBYE! #POSTSEASON pic.twitter.com/qMIRao3NQW
El abridor Jameson Taillon trabajó apenas cuatro entradas, pero marcó el camino al permitir solo dos hits, sin carreras y con cuatro ponches.
El venezolano Daniel Palencia aportó desde el bullpen con 1.1 innings en blanco, formando parte de un grupo de relevistas que cerró con autoridad.
San Diego apenas logró acortar la diferencia en la última entrada con un jonrón de Jackson Merrill.
PETE CROW-ARMSTRONG. pic.twitter.com/M9FBwVzE9g— Cubs Zone (@CubsZone) October 2, 2025
Sin embargo, las estrellas dominicanas Fernando Tatís Jr. y Manny Machado, junto al venezolano Luis Arráez, se fueron sin un solo hit en sus 11 turnos combinados, dejando sin respuesta la ofensiva californiana.
El próximo rival de los Cachorros:
Chicago enfrentará ahora a Milwaukee Brewers, el mejor equipo de la temporada regular con récord de 97 victorias y 65 derrotas. Será la primera vez que ambos equipos choquen en una serie de postemporada, lo que añade un atractivo especial al duelo divisional en la Central de la Liga Nacional.
La serie arrancará el sábado 4 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, y será al mejor de cinco juegos. El ganador deberá enfrentarse luego al vencedor de la llave entre Philadelphia Phillies y Los Ángeles Dodgers.
El duelo promete ser uno de los más emocionantes de la postemporada, pues se miden dos conjuntos que se conocen bien tras sus enfrentamientos en la fase regular.
Los otros clasificados a la siguiente ronda
Con la clasificación de Chicago Cubs, ya son tres los equipos confirmados en la serie divisional:
- Detroit Tigers:
El subcampeón del Central de la Liga Americana logró su pase tras eliminar a Cleveland Guardians, el equipo que le arrebató el título divisional pese a una ventaja de más de 15 juegos.
The @Cubs and @Brewers have NEVER faced off in the #Postseason ... until now!— MLB (@MLB) October 3, 2025
Two NL Central rivals meet with a spot in the NLCS up for grabs! pic.twitter.com/cbsugOWFP9
Ahora se medirán contra Seattle Mariners en una serie al mejor de cinco que arrancará el sábado 4 de octubre en el T-Mobile Park, en Seattle, Washington, Estados Unidos.
- Los Ángeles Dodgers:
Fueron el primer equipo en avanzar desde los wild cards tras eliminar a Cincinnati Reds. Además, lo hicieron en solo dos juegos, siendo el único equipo que no necesitó de un tercero para definir su clasificación.
It's @Dodgers vs @Phillies in the NLDS!— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 2, 2025
Who ya got? pic.twitter.com/b3jF4J6G8i
Philadelphia Phillies ya sabía de antemano que se mediría contra ellos. La serie se jugará en el Citizens Bank Park de Filadelfia, Pensilvania, también al mejor de cinco encuentros.
Con estos cruces definidos, la siguiente ronda de la postemporada de la MLB promete emociones intensas, rivalidades encendidas y la presencia de varios de los mejores bateadores y lanzadores de la liga.
*Con información AFP*