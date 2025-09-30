Suscribirse

Deportes

Guardianes se durmió cuidando al tigre: así terminó el primer partido de los playoffs de la MLB

Tarik Skubal brilló con 14 ponches e hizo historia en las Grandes Ligas.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

30 de septiembre de 2025, 9:35 p. m.
Cleveland Guardians y Detroit Tigers iniciaron los comides de la postemporada.
Cleveland Guardians y Detroit Tigers iniciaron la postemporada. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Con un récord personal de 14 ponches, Tarik Skubal guio el triunfo la tarde de este martes 30 de septiembre de los Tigres de Detroit 2 a 1 ante Cleveland Guardians un emocionante inicio de los playoffs de las Grandes Ligas de béisbol.

Contexto: Así funciona la clasificación para los playoffs de la MLB en esta temporada 2025

Detroit Tigers tomaron así una ventaja de 1 a 0 en esta serie de comodines al mejor de tres partidos en el Progressive Field de Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

Guardianes tiene la ventaja de campo después de arrebatarle a Detroit el título divisional en la Liga Americana, con una de las mayores remontadas de la historia, pero de poco les sirvió ante la implacable apertura de Skubal.

El californiano, firme candidato a revalidar el premio Cy Young frenó desde el montículo a la batería de cañoneros de Cleveland, todo comenzó con el dominicano José Ramírez, que además cometió un error fatal para Guardianes en la última entrada.

El lanzador, de 28 años, dominó durante 7.2 entradas en las que ponchó a 14 rivales, fijando un nuevo récord personal e igualando el de cualquier abridor de Tigres en la postemporada.

Skubal terminó su trabajo tras conceder una carrera, tres hits y tres bases por bolas.

Kerry Carpenter abrió la pizarra para los visitantes en el primer inning tras un sencillo de Spencer Torkelson.

En la cuarta entrada, el venezolano Gabriel Arias se embasó permitiendo que el dominicano Ángel Martínez igualara el marcador, pero Riley Greene devolvió la ventaja a Detroit en la séptima.

Cuando Skubal ya había sido relevado por Will Vest, los locales tuvieron una enorme oportunidad de empatar en la parte baja de la novena entrada.

Ramírez pegó su único hit de la tarde, que fue atrapado por Javier Báez, pero el puertorriqueño falló después un lanzamiento y el dominicano pudo instalarse en la tercera base cuando los Guardianes no tenían todavía outs.

Vest reaccionó después ponchando a George Valera y eliminando él mismo a Ramírez, que se había quedado a media carrera hacia el plato tras un bateo de Kyle Manzardo.

Tigres tendrá mañana miércoles 1 de octubre su primera oportunidad de avanzar a la ronda divisional, donde esperan los temibles Seattle Mariners.

En el siguiente juego de comodines del martes, Cachorros recibirán en Chicago a San Diego Padres.

El menú nocturno deparaba un clásico entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston y un pulso entre los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones, y Rojos de Cincinnati.

*Realizado con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Bolívar sobre una posible segunda vuelta entre Quintero y De la Espriella: “Tengo que escoger entre el cáncer y el sida”

2. Gustavo Petro compartió mensaje de reconocido actor de Hollywood que se despachó contra Trump

3. Laura Sarabia será la nueva embajadora de Colombia en el Reino Unido. Petro firmó el decreto

4. Guardianes se durmió cuidando al tigre: así terminó el primer partido de los playoffs de la MLB

5. Aumenta el precio de la visa americana: este es el nuevo costo y la fecha de vigencia que deben tener en cuenta los colombianos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBGrandes Ligas de BéisbolLas Grandes Ligas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.