Guardianes se durmió cuidando al tigre: así terminó el primer partido de los playoffs de la MLB

Con un récord personal de 14 ponches, Tarik Skubal guio el triunfo la tarde de este martes 30 de septiembre de los Tigres de Detroit 2 a 1 ante Cleveland Guardians un emocionante inicio de los playoffs de las Grandes Ligas de béisbol.

Detroit Tigers tomaron así una ventaja de 1 a 0 en esta serie de comodines al mejor de tres partidos en el Progressive Field de Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

Guardianes tiene la ventaja de campo después de arrebatarle a Detroit el título divisional en la Liga Americana, con una de las mayores remontadas de la historia, pero de poco les sirvió ante la implacable apertura de Skubal.

FIVE STRAIGHT STRIKEOUTS

14 ON THE DAY



TARIK SKUBAL IS UNBELIEVABLE! #POSTSEASON pic.twitter.com/MGCz4XuTFL — MLB (@MLB) September 30, 2025

El californiano, firme candidato a revalidar el premio Cy Young frenó desde el montículo a la batería de cañoneros de Cleveland, todo comenzó con el dominicano José Ramírez, que además cometió un error fatal para Guardianes en la última entrada.

El lanzador, de 28 años, dominó durante 7.2 entradas en las que ponchó a 14 rivales, fijando un nuevo récord personal e igualando el de cualquier abridor de Tigres en la postemporada.

Skubal terminó su trabajo tras conceder una carrera, tres hits y tres bases por bolas.

Kerry Carpenter abrió la pizarra para los visitantes en el primer inning tras un sencillo de Spencer Torkelson.

ÁNGEL MARTÍNEZ desde segunda base a home plate, en una jugada dentro del infield para empatar el juego en Cleveland.



⚡️🇩🇴



pic.twitter.com/2kkQkMUeHX — Pasión Beisbol ⚾️ (@Pasionbaseball) September 30, 2025

En la cuarta entrada, el venezolano Gabriel Arias se embasó permitiendo que el dominicano Ángel Martínez igualara el marcador, pero Riley Greene devolvió la ventaja a Detroit en la séptima.

Cuando Skubal ya había sido relevado por Will Vest, los locales tuvieron una enorme oportunidad de empatar en la parte baja de la novena entrada.

Ramírez pegó su único hit de la tarde, que fue atrapado por Javier Báez, pero el puertorriqueño falló después un lanzamiento y el dominicano pudo instalarse en la tercera base cuando los Guardianes no tenían todavía outs.

Vest reaccionó después ponchando a George Valera y eliminando él mismo a Ramírez, que se había quedado a media carrera hacia el plato tras un bateo de Kyle Manzardo.

Tigres tendrá mañana miércoles 1 de octubre su primera oportunidad de avanzar a la ronda divisional, donde esperan los temibles Seattle Mariners.

En el siguiente juego de comodines del martes, Cachorros recibirán en Chicago a San Diego Padres.

El menú nocturno deparaba un clásico entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston y un pulso entre los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones, y Rojos de Cincinnati.