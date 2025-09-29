Suscribirse

Deportes

Inteligencia artificial dice quién será el vencedor de la serie Guardians y Tigers

Cleveland Guardians son favoritos contra Detroit Tigers por su gran cierre.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

30 de septiembre de 2025, 3:18 a. m.
Guardians y Tigers definen el primer semifinalista.
Guardians y Tigers definen el primer semifinalista. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

El mes de septiembre ya está próximo a terminar y con ello empiezan los playoffs de las Grandes Ligas. Como siempre, los primeros partidos los jugarán los equipos que entraron como comodines y el campeón con menor promedio.

Las series se van a jugar del martes 30 de septiembre al jueves 2 de octubre. Estos son los cruces que definirán quién pasa a las semifinales de liga:

Contexto: Edgar Rentería hace historia, entró a selecto grupo de jugadores de la MLB: es el único colombiano en hacerlo

Liga Nacional:

Liga Americana:

  • New York Yankees vs. Boston Red Sox
  • Cleveland Guardians vs. Detroit Tigers
Así es el camino a la Serie Mundial 2025. - Imagen de la MLB
Así es el camino a la Serie Mundial 2025. - Imagen de la MLB | Foto: MLB

Entre todas las series, la más llamativa es la de Cleveland Guardians contra Detroit Tigers. Ellos pelearon hasta el final por la división central de la Liga Americana.

Por eso la inteligencia artificial ChatGPT hizo una predicción y dijo que “el ganador será Cleveland Guardians”. Según la IA, hay cinco puntos que explican por qué.

Contexto: Así funcionará el sistema que pondrá en jaque a los árbitros de Grandes Ligas: es oficial
  1. Dominio en la temporada:

Guardians ganaron 8 de los últimos 13 juegos contra los Tigers. Eso demuestra que saben cómo jugarles. Además, Cleveland terminó la temporada motivado porque ganó el título de manera muy ajustada. Detroit, en cambio, todavía sufre por haber perdido la división después de tener una amplia ventaja.

  1. Gran cierre de temporada:

Cleveland llega en racha ganó 17 de sus últimos 19 partidos y logró remontar una diferencia de 15.5 juegos que le sacaba Detroit. El momento de los Guardians es muy bueno y eso los hace favoritos en una serie corta.

  1. Pitcheo más completo:

Detroit depende mucho de Tarik Skubal, su mejor lanzador. Cuando él no está, el equipo baja mucho su nivel. Cleveland, en cambio, tiene más opciones: Gavin Williams, Tanner Bibee y Triston McKenzie, además de un bullpen confiable.

  1. Ventaja psicológica:

El cierre de temporada fue muy distinto para ambos. Cleveland viene feliz por la remontada que logró. Detroit, en cambio, viene golpeado porque perdió una división que tenía en las manos. La parte mental puede ser clave en esta serie.

  1. Experiencia en los jugadores:

Tigers parece depender de unos pocos nombres importantes. Guardians tienen una plantilla con más experiencia en playoffs y eso puede marcar diferencia.

Contexto: Así funciona la clasificación para los playoffs de la MLB en esta temporada 2025

La serie iniciará el día de mañana martes 30 de septiembre en el Progressive Field de Cleveland Ohio, los locales llegan por haber clasificado como el campeón con el promedio más bajo. Mientras que Detroit Tigers ocupó el último puesto de los clasificados como comodines.

El ganador de esta serie se medirá ante Seattle Marines en la semifinal de la Liga Americana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Israel se quedaría sin jugar el Mundial 2026: Estados Unidos tiene clara su posición

2. Esta es la “Fuerza de Protección del ICE” que presentó la fiscal general de EE. UU.: “cargos federales más fuertes”

3. Vidente colombiano generó pánico y dio alerta por fuerte accidente: “Se veía la desesperación”

4. Disturbios en Suba entre manifestantes y la Undmo en el barrio Bilbao generaron temor en la comunidad en la noche de este lunes

5. Inteligencia artificial dice quién será el vencedor de la serie Guardians y Tigers

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBGrandes Ligas de BéisbolLas Grandes Ligas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.