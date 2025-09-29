Deportes
Inteligencia artificial dice quién será el vencedor de la serie Guardians y Tigers
Cleveland Guardians son favoritos contra Detroit Tigers por su gran cierre.
El mes de septiembre ya está próximo a terminar y con ello empiezan los playoffs de las Grandes Ligas. Como siempre, los primeros partidos los jugarán los equipos que entraron como comodines y el campeón con menor promedio.
Las series se van a jugar del martes 30 de septiembre al jueves 2 de octubre. Estos son los cruces que definirán quién pasa a las semifinales de liga:
Liga Nacional:
- Los Ángeles Dodgers vs. Cincinnati Reds
- Chicago Cubs vs. San Diego Padres
Liga Americana:
- New York Yankees vs. Boston Red Sox
- Cleveland Guardians vs. Detroit Tigers
Entre todas las series, la más llamativa es la de Cleveland Guardians contra Detroit Tigers. Ellos pelearon hasta el final por la división central de la Liga Americana.
Por eso la inteligencia artificial ChatGPT hizo una predicción y dijo que “el ganador será Cleveland Guardians”. Según la IA, hay cinco puntos que explican por qué.
- Dominio en la temporada:
Guardians ganaron 8 de los últimos 13 juegos contra los Tigers. Eso demuestra que saben cómo jugarles. Además, Cleveland terminó la temporada motivado porque ganó el título de manera muy ajustada. Detroit, en cambio, todavía sufre por haber perdido la división después de tener una amplia ventaja.
- Gran cierre de temporada:
Cleveland llega en racha ganó 17 de sus últimos 19 partidos y logró remontar una diferencia de 15.5 juegos que le sacaba Detroit. El momento de los Guardians es muy bueno y eso los hace favoritos en una serie corta.
- Pitcheo más completo:
O Captain! My Captain! pic.twitter.com/nuLhQZtUx8— Detroit Tigers (@tigers) September 29, 2025
Detroit depende mucho de Tarik Skubal, su mejor lanzador. Cuando él no está, el equipo baja mucho su nivel. Cleveland, en cambio, tiene más opciones: Gavin Williams, Tanner Bibee y Triston McKenzie, además de un bullpen confiable.
- Ventaja psicológica:
El cierre de temporada fue muy distinto para ambos. Cleveland viene feliz por la remontada que logró. Detroit, en cambio, viene golpeado porque perdió una división que tenía en las manos. La parte mental puede ser clave en esta serie.
For the second year in a row, the American League Central runs through Cleveland.#GuardsBall pic.twitter.com/m0g0ezknfB— Cleveland Guardians (@CleGuardians) September 28, 2025
- Experiencia en los jugadores:
Tigers parece depender de unos pocos nombres importantes. Guardians tienen una plantilla con más experiencia en playoffs y eso puede marcar diferencia.
La serie iniciará el día de mañana martes 30 de septiembre en el Progressive Field de Cleveland Ohio, los locales llegan por haber clasificado como el campeón con el promedio más bajo. Mientras que Detroit Tigers ocupó el último puesto de los clasificados como comodines.
El ganador de esta serie se medirá ante Seattle Marines en la semifinal de la Liga Americana.