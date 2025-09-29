Inteligencia artificial dice quién será el vencedor de la serie Guardians y Tigers

El mes de septiembre ya está próximo a terminar y con ello empiezan los playoffs de las Grandes Ligas. Como siempre, los primeros partidos los jugarán los equipos que entraron como comodines y el campeón con menor promedio.

Las series se van a jugar del martes 30 de septiembre al jueves 2 de octubre. Estos son los cruces que definirán quién pasa a las semifinales de liga:

Liga Nacional:

Los Ángeles Dodgers vs. Cincinnati Reds

Chicago Cubs vs. San Diego Padres

Liga Americana:

New York Yankees vs. Boston Red Sox

Cleveland Guardians vs. Detroit Tigers

Así es el camino a la Serie Mundial 2025. - Imagen de la MLB | Foto: MLB

Entre todas las series, la más llamativa es la de Cleveland Guardians contra Detroit Tigers. Ellos pelearon hasta el final por la división central de la Liga Americana.

Por eso la inteligencia artificial ChatGPT hizo una predicción y dijo que “el ganador será Cleveland Guardians”. Según la IA, hay cinco puntos que explican por qué.

Dominio en la temporada:

Guardians ganaron 8 de los últimos 13 juegos contra los Tigers. Eso demuestra que saben cómo jugarles. Además, Cleveland terminó la temporada motivado porque ganó el título de manera muy ajustada. Detroit, en cambio, todavía sufre por haber perdido la división después de tener una amplia ventaja.

Gran cierre de temporada:

Cleveland llega en racha ganó 17 de sus últimos 19 partidos y logró remontar una diferencia de 15.5 juegos que le sacaba Detroit. El momento de los Guardians es muy bueno y eso los hace favoritos en una serie corta.

Pitcheo más completo:

Detroit depende mucho de Tarik Skubal, su mejor lanzador. Cuando él no está, el equipo baja mucho su nivel. Cleveland, en cambio, tiene más opciones: Gavin Williams, Tanner Bibee y Triston McKenzie, además de un bullpen confiable.

Ventaja psicológica:

El cierre de temporada fue muy distinto para ambos. Cleveland viene feliz por la remontada que logró. Detroit, en cambio, viene golpeado porque perdió una división que tenía en las manos. La parte mental puede ser clave en esta serie.

For the second year in a row, the American League Central runs through Cleveland.#GuardsBall pic.twitter.com/m0g0ezknfB — Cleveland Guardians (@CleGuardians) September 28, 2025

Experiencia en los jugadores:

Tigers parece depender de unos pocos nombres importantes. Guardians tienen una plantilla con más experiencia en playoffs y eso puede marcar diferencia.

La serie iniciará el día de mañana martes 30 de septiembre en el Progressive Field de Cleveland Ohio, los locales llegan por haber clasificado como el campeón con el promedio más bajo. Mientras que Detroit Tigers ocupó el último puesto de los clasificados como comodines.