Yankees y Red Sox definen el primer juego con una épica remontada en el inicio de los playoffs

En el inicio de la noche de este martes 30 de septiembre comenzó la esperada serie de comodines que protagonizan los dos equipos de la rivalidad más histórica de las Grandes Ligas y del béisbol mundial.

Esta vez, en el Yankee Stadium, New York Yankees y Boston Red Sox definían la serie de los dos mejores comodines. El historial en este 2025 favorecía a los visitantes, quienes ganaron 9 de los 13 juegos de la temporada regular disputados entre ambos.

Por lo tanto, el inicio de la serie estaba abierto para cualquiera de los dos, pero rápidamente Anthony Volpe puso a los Yankees en ventaja con un espectacular cuadrangular en la parte baja de la segunda entrada.

Parecía que el juego iba a terminar con la mínima diferencia, pero Masataka Yoshida conectó un sencillo que permitió a Ceddanne Rafaela y Nick Sogard cruzar el plato y darle la remontada a los Red Sox en la parte alta de la séptima entrada.

Los visitantes ampliaron el marcador en la parte alta de la última entrada con un doble de Alex Bregman, con el que Trevor Story llegó a home e instauró el 3 a 1 final con el que Boston se llevó la primera victoria en la serie al mejor de tres partidos.

En la parte baja de la novena, el equipo local tuvo un buen inicio logrando llenar las bases, pero luego de una visita al montículo, el cerrador de los Red Sox, Aroldis Chapman concluyó la entrada sin novedades.

El ganador de esta serie deberá enfrentarse en las semifinales de la Liga Americana a los Toronto Blue Jays, el campeón con mejor promedio de toda la liga.

Mientras tanto, el ganador de la serie entre Detroit Tigers y Cleveland Guardians deberá medirse ante los Seattle Mariners, en una serie que ya lidera Detroit tras su primera victoria.

Con esta derrota, parece difícil que los Yankees repitan el subcampeonato de la Serie Mundial que lograron la temporada pasada, cuando fueron arrollados por Los Ángeles Dodgers.

En contraste, los fanáticos de los Red Sox celebran con ilusión, pues su equipo regresa a la postemporada luego de casi cinco años de ausencia, debido a que en la lejana temporada 2021 perdieron la final de liga ante Houston Astros.