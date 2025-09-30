Cachorros se resiste a la eliminación y así le respondió a Padres en el inicio de la serie

En horas de la tarde de este martes 30 de septiembre, Chicago Cubs derrotaron ante su público en el Wrigley Field de Illinois, Estados Unidos, a San Diego Padres por 3 carreras a 1.

Los californianos se adelantaron en la segunda entrada tras un doble de Xander Bogaerts al jardín central, pero los locales respondieron con fuerza en la quinta con dos jonrones consecutivos del japonés Seiya Suzuki y del receptor Carson Kelly.

La fiesta fue completa para los casi 40.000 aficionados que se dieron cita en la ciudad de Chicago con la anotación definitiva de Dansby Swanson en el octavo inning, antes de que el cerrador Brad Keller terminara de silenciar los bates de San Diego.

Tanto los dominicanos Manny Machado y Fernando Tatis Jr. como el venezolano Luis Arráez concluyeron el juego sin un imparable ni una carrera remolcada, algo que dejó a los Padres sin capacidad de reacción en el tramo final del encuentro.

El menú nocturno de este martes 30 de septiembre deparaba un clásico entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston, además de un pulso entre los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones, y Rojos de Cincinnati.

El siguiente encuentro será mañana miércoles primero de octubre, nuevamente en el Wrigley Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos. En caso de que Padres logre igualar la serie, habría un tercer partido que se llevaría a cabo en el Petco Park de San Diego, California.

En la temporada pasada, el equipo californiano llegó a las semifinales de liga tras eliminar a los Atlanta Braves, pero en esa instancia se enfrentó al equipo que a la postre sería el campeón de la Serie Mundial, Los Ángeles Dodgers, en una serie que terminó tres victorias a dos.

Mientras tanto, la última vez que los Cachorros clasificó a la postemporada fue en la temporada de la pandemia, en el año 2020. En esa ocasión, fueron eliminados en la ronda de comodines por los Miami Marlins.

Parece lejana aquella temporada 2016 en la que el equipo de Chicago logró alzar su último título de Serie Mundial, enfrentando a los San Diego Padres, Los Angeles Dodgers y Cleveland Guardians.

Teniendo en cuenta que podrían volver a enfrentar a los mismos rivales de aquella histórica postemporada, que resultó ser una de las mejores para los Cachorros, las ilusiones de los fanáticos se incrementan aún más respecto a este equipo que ha logrado estructurar la histórica franquicia de las Grandes Ligas.