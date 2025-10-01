Horarios y canales para ver la definición de los ‘playoffs’ de las Grandes Ligas: es oficial

Muchas de las Wild Cards de la postemporada de las Grandes Ligas parecían definidas, pero terminarán en un agónico tercer juego que dejará a los fanáticos con los corazones en la mano ante partidos del mejor nivel del béisbol mundial.

Estas son las tres series confirmadas y dónde verlas:

Cleveland Guardians vs. Detroit Tigers:

La serie, que se disputa en el Progressive Field de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, escribirá su último capítulo el próximo jueves, dejando a solo un representante de la División Central de la Liga Americana con vida.

El primer encuentro resultó en una sorpresiva victoria para Tigers, pero Guardians logró igualar la serie, por lo que pasa a ser favorito el equipo local, que además le arrebató el título divisional a Detroit de manera épica.

El partido iniciará a las 12:08 p. m. (hora Colombia) y se podrá ver por ESPN, Disney Plus, y el portal web o la app oficial de la MLB.

Chicago Cubs vs. San Diego Padres:

Mientras que Cachorros obtuvo la ventaja en el primer encuentro, Padres igualaron la serie en su más reciente visita al Wrigley Field de Chicago, Illinois.

One job today. pic.twitter.com/o4aw7ZMfOK — San Diego Padres (@Padres) October 1, 2025

El siguiente duelo, programado para el jueves en la misma sede, dictará el nombre del equipo que enfrentará a Milwaukee Brewers en las semifinales de la Liga Nacional.

Este partido está programado para las 14:08 p. m. (hora Colombia) y se podrá ver por Disney Plus, ESPN y la app oficial de la MLB.

New York Yankees vs. Boston Red Sox:

La máxima rivalidad histórica de las Grandes Ligas escribirá su capítulo final de la temporada 2025 el próximo jueves en el Yankee Stadium, luego de que los Bombarderos del Bronx igualaran la serie que había iniciado con triunfo de Boston.

En definitiva, será el encuentro que más televisores encienda en todo el país. De igual forma, el ganador de esta llave deberá medirse en semifinales ante Toronto Blue Jays, el campeón con mejor promedio de la Liga Americana.

El duelo comenzará a las 17:08 p. m. (hora Colombia) y será transmitido por ESPN, Disney Plus y la app oficial de la MLB.