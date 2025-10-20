Suscribirse

Deportes

Inteligencia artificial predice al campeón de la Liga Americana: anticipa un hecho histórico

Toronto y Seattle definen al campeón de la Liga Americana en un séptimo juego.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

20 de octubre de 2025, 11:51 p. m.
La serie entre Seattle Mariners y Toronto Blue Jays promete más sorpresas de las que muchos creerían.
La serie entre Seattle Mariners y Toronto Blue Jays promete más sorpresas de las que muchos creerían | Foto: Getty Images

La noche de este lunes, 20 de octubre, se jugará el séptimo y último partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde se enfrentan Toronto Blue Jays y Seattle Mariners.

Esta ha sido la serie más extensa de esta postemporada 2025, en la que ya hay un equipo esperando: Los Ángeles Dodgers, quien se proclamó campeón de la Liga Nacional tras sellar la barrida ante Milwaukee Brewers el pasado viernes 17 de octubre.

Mientras tanto, Seattle inició esta etapa de las finales de cada liga con dos victorias en calidad de visitante en el Rogers Centre de Toronto, Canadá. Por lo que se esperaba que, en los dos siguientes juegos que se llevarían a cabo en su estadio, lograría la clasificación.

Pero Toronto Blue Jays hizo lo propio en el T-Mobile Park de Seattle, ganando dos de los tres partidos que se disputaron en ese estadio.

En el último encuentro en su casa, Marineros logró ganar, por lo que una victoria en el juego 5 los habría llevado a su primera Serie Mundial.

Sin embargo, en el primer juego de vuelta en Canadá, Blue Jays por fin ganó un partido en condición de local e igualaron la serie a tres victorias.

¿Qué dijo la IA?

La inteligencia artificial ChatGPT fue clara al dar su predicción del ganador de este séptimo y último partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana: “mi estimación es que Toronto Blue Jays ganará la serie.”

Para llegar a esa conclusión, la IA se basó en los siguientes ítems:

Ventaja de localía

Si bien el equipo canadiense tuvo la ventaja de iniciar en su casa y no la aprovechó, en el más reciente encuentro dio señales de que la localía en esta ocasión podría ser distinta.

En el sexto juego, el apoyo de su gente fue clave para el desarrollo del juego, que terminó 6 carreras a 2. Además, su fanaticada puede ser un eje fundamental intimidando a sus rivales, Mariners.

Contexto: Estos son los latinos que van por el Guante de Oro 2025: Colombia quedó fuera

Cómo clasificaron y su trayectoria hasta ahora

Toronto tuvo una serie apasionante eliminando a New York Yankees, a quienes también dejaron en el segundo lugar de la División Este de la Liga Americana.

Además, Blue Jays logró igualar una serie que iba perdiendo dos victorias a cero y, después, nuevamente logró emparejarla cuando iba abajo por 3 a 2. Es un equipo resiliente, que si gana en esta ocasión sería la primera vez que tiene la ventaja en la llave.

Momentos clave

Siempre que se necesitó cordura en la serie, Blue Jays la tuvieron. Luego de un inicio descontrolado, el equipo supo afrontar y mostrar su mejor versión en momentos difíciles.

Esa mentalidad, sumada a una brutal ofensiva, puede ser la clave para que el equipo canadiense logre una remontada histórica y se enfrente a Los Ángeles Dodgers en una Serie Mundial que promete ser inolvidable.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan el primer técnico que “no sigue” para la Liga BetPlay 2026: club campeón sufriría su adiós

2. ¿Cuándo se restablecerá el servicio en Nequi, Bancolombia, Daviplata y otras apps afectadas? Esto es lo que se sabe

3. Vicky Dávila le hace una súplica a Donald Trump: “Por favor, no sancione a los colombianos”

4. Petro recibe en la Casa de Nariño al encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, en medio de crisis con Trump

5. Trump consolida millonaria ayuda a país latinoamericano en medio de controversia: “Están luchando por su vida”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBLas Grandes LigasGrandes Ligas de Béisbol

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.