La noche de este lunes, 20 de octubre, se jugará el séptimo y último partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde se enfrentan Toronto Blue Jays y Seattle Mariners.

Esta ha sido la serie más extensa de esta postemporada 2025, en la que ya hay un equipo esperando: Los Ángeles Dodgers, quien se proclamó campeón de la Liga Nacional tras sellar la barrida ante Milwaukee Brewers el pasado viernes 17 de octubre.

Mientras tanto, Seattle inició esta etapa de las finales de cada liga con dos victorias en calidad de visitante en el Rogers Centre de Toronto, Canadá. Por lo que se esperaba que, en los dos siguientes juegos que se llevarían a cabo en su estadio, lograría la clasificación.

Pero Toronto Blue Jays hizo lo propio en el T-Mobile Park de Seattle, ganando dos de los tres partidos que se disputaron en ese estadio.

En el último encuentro en su casa, Marineros logró ganar, por lo que una victoria en el juego 5 los habría llevado a su primera Serie Mundial.

Sin embargo, en el primer juego de vuelta en Canadá, Blue Jays por fin ganó un partido en condición de local e igualaron la serie a tres victorias.

¿Qué dijo la IA?

La inteligencia artificial ChatGPT fue clara al dar su predicción del ganador de este séptimo y último partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana: “mi estimación es que Toronto Blue Jays ganará la serie.”

The two best words in sports: Game Seven. 😤



Watch the @Mariners and @BlueJays play for a spot in the #WorldSeries at 8:10 PM ET on @MLBONFOX and @FS1. pic.twitter.com/ccJL0LenKt — MLB (@MLB) October 20, 2025

Para llegar a esa conclusión, la IA se basó en los siguientes ítems:

Ventaja de localía

Si bien el equipo canadiense tuvo la ventaja de iniciar en su casa y no la aprovechó, en el más reciente encuentro dio señales de que la localía en esta ocasión podría ser distinta.

En el sexto juego, el apoyo de su gente fue clave para el desarrollo del juego, que terminó 6 carreras a 2. Además, su fanaticada puede ser un eje fundamental intimidando a sus rivales, Mariners.

Cómo clasificaron y su trayectoria hasta ahora

Toronto tuvo una serie apasionante eliminando a New York Yankees, a quienes también dejaron en el segundo lugar de la División Este de la Liga Americana.

Además, Blue Jays logró igualar una serie que iba perdiendo dos victorias a cero y, después, nuevamente logró emparejarla cuando iba abajo por 3 a 2. Es un equipo resiliente, que si gana en esta ocasión sería la primera vez que tiene la ventaja en la llave.

Momentos clave

Siempre que se necesitó cordura en la serie, Blue Jays la tuvieron. Luego de un inicio descontrolado, el equipo supo afrontar y mostrar su mejor versión en momentos difíciles.