Estos son los latinos que van por el Guante de Oro 2025: Colombia quedó fuera

Un total de 17 latinos figuran en la lista final de nominados para el Guante de Oro 2025 de las Grandes Ligas de Béisbol, un premio otorgado cada temporada a los mejores peloteros defensivos, según el listado revelado este miércoles 15 de octubre.

El galardón reconoce el esfuerzo en defensa durante la temporada regular de las Mayores, que actualmente disputan las Series de Campeonato, y es otorgado a un pelotero en cada una de las nueve posiciones del campo.

La Liga Americana es la de mayor representación para la pelota caliente latinoamericana, al aportar 13 de los 30 nominados.

Destacan el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de Toronto Blue Jays; el venezolano Maikel García, de Kansas City Royals; el dominicano José Ramírez, de Cleveland Guardians; y el hondureño Mauricio Dubón, de Houston Astros.

Dubón, de 31 años y segundo hondureño en la historia de las Grandes Ligas, jugó por segunda temporada consecutiva en siete posiciones, un hecho sin precedentes en la franquicia de Texas.

¡Con ustedes, los nominados al Guante de Oro de la Liga Nacional y la Liga Americana! ⭐✍️ pic.twitter.com/vRVAw07TrI — MLB Español (@mlbespanol) October 15, 2025

En la Liga Nacional, en tanto, destacan las nominaciones de los venezolanos Luis Torrens, de New York Mets; Miguel Rojas, de Los Ángeles Dodgers; y Javier Sanoja, de Miami Marlins.

También sobresale la figuración del dominicano Fernando Tatis Jr., de San Diego Padres.

De los nominados, el venezolano Miguel Rojas, de 36 años, y el dominicano Vladimir Guerrero Jr., de 26, son los únicos que se mantienen en la pelea por llegar a la Serie Mundial en la campaña actual.

En la lista no aparecieron peloteros colombianos, puesto que su nivel no fue el más destacado en este 2025.

El cafetero con mejor nivel probablemente sea el pitcher abridor de Milwaukee Brewers, José Quintana, quien ha tenido una temporada activa en su equipo, que está en medio de la disputa por la Serie de Campeonato frente a Dodgers.

Diferentes rumores ponen a Quintana como abridor en el juego 3 de la serie, que se llevará a cabo el próximo jueves 16 de octubre en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Donde Brewers necesita una victoria, puesto que de perder, Dodgers estaría a una victoria de llegar por segundo año consecutivo a la Serie Mundial.

Los aspirantes a los galardones son elegidos en un proceso de votación, en el que participan los 30 managers de las Grandes Ligas y hasta seis entrenadores de cada equipo, quienes votan por un grupo de jugadores de su liga, excepto los de su propia novena.

En la elección también se tiene en cuenta el desempeño de los peloteros en el Índice Defensivo SABR. Los ganadores se conocerán el 2 de noviembre.