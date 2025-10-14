Suscribirse

Canal y hora para ver la serie entre Mariners y Blue Jays: un paso a la Serie Mundial

Seattle Mariners y Toronto Blue Jays buscan hacer historia en su camino a la Serie Mundial.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

15 de octubre de 2025, 2:46 a. m.
Seattle Mariners y Toronto Blue Jays disputan la definición de la Liga Americana.
Seattle Mariners y Toronto Blue Jays disputan la definición de la Liga Americana. | Foto: Getty Images

Octubre es el mes favorito de la mayoría de los fanáticos del béisbol de las Grandes Ligas, puesto que es el momento del año donde se viven los apasionantes duelos de playoffs.

Contexto: Inteligencia Artificial predice el ganador de la serie entre Dodgers y Brewers: causó sorpresa

Hasta el momento, ya se han despedido 8 de los 12 equipos que iniciaron el camino a la Serie Mundial. Estos son:

  • Cleveland Guardians
  • Boston Red Sox
  • Cincinnati Reds
  • San Diego Padres
  • New York Yankees
  • Detroit Tigers
  • Philadelphia Phillies
  • Chicago Cubs

Por lo tanto, actualmente hay cuatro equipos disputando sus respectivas series de campeonato:

  • Toronto Blue Jays
  • Seattle Mariners
  • Milwaukee Brewers
  • Los Ángeles Dodgers

Los equipos de la Liga Americana ya disputaron sus dos primeros encuentros en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, donde Mariners se alzó con la victoria en ambos juegos, dando un golpe sorpresivo a los favoritos Blue Jays.

¿Dónde ver el siguiente encuentro?

El tercer partido entre Mariners y Blue Jays será el próximo miércoles 15 de octubre en el T-Mobile Park de Seattle, Washington, Estados Unidos.

Este encuentro se podrá ver a través de ESPN, Disney Plus y la plataforma oficial o la app de la MLB.

La definición de la Liga Americana promete ser una de las más apasionantes, pues ya brindó grandes sorpresas dejando en desventaja a los favoritos Blue Jays.

Aquel equipo que salga victorioso de esta serie obtendrá el boleto directo a la Serie Mundial, donde enfrentará al ganador de la llave entre Los Ángeles Dodgers y Milwaukee Brewers.

Por su parte, Toronto Blue Jays tiene el historial de nunca haber perdido una definición de Serie Mundial, puesto que solo ha participado en dos ediciones —1992 y 1993—, y en ambas se proclamó campeón.

Mientras que Seattle Mariners nunca ha estado siquiera en una definición del Clásico de Otoño, por lo que, en este momento en que tiene una ventaja de dos partidos y los dos próximos encuentros en su estadio, vive una de sus mayores oportunidades históricas.

Por ahora, es seguro que este tercer encuentro será uno de los más importantes en la historia de la franquicia fundada en 1977.

A la par, Toronto deberá demostrar su mejor nivel si quiere evitar quedar a una victoria de la eliminación, luego de una apasionante serie en la que eliminó a New York Yankees.

