Inteligencia Artificial predice el ganador de la serie entre Dodgers y Brewers: causó sorpresa

Octubre avanza con pie firme y es un hecho que tiene emocionados a los fanáticos de las Grandes Ligas de Béisbol, puesto que es el momento en el que se juegan los esperados playoffs.

Pero tristemente, ya se fueron 8 de los 12 equipos que iniciaron el camino a la Serie Mundial, por lo que en este momento hay cuatro equipos que están disputando las apasionantes series de campeonato.

En la Liga Americana, Seattle Mariners dio el batacazo inicial y ganó los dos primeros encuentros de la final de la liga frente a Toronto Blue Jays, por lo que desde el próximo miércoles 15 de octubre tendrá la oportunidad, en su estadio, de ponerse a match point.

Mientras que en la Liga Nacional, sorpresivamente Los Ángeles Dodgers obtuvieron una ventaja en calidad de visitante frente a Milwaukee Brewers. Por lo que el equipo del estado dorado tiene una ventaja mínima que deberá aprovechar si quiere repetir su título de campeón.

¿Qué dijo la IA?

La inteligencia artificial ChatGPT predijo el ganador de la serie, teniendo en cuenta la leve ventaja que tiene el equipo azul.

La respuesta de la IA fue: “Mi predicción es que Milwaukee Brewers ganará la serie frente a Dodgers, pero será una batalla dura. Estimo un resultado de 4 victorias a 3 o 4 a 2 para Cerveceros”.

ChatGPT basó su predicción en los siguientes ítems:

Rendimiento en temporada regular contra el rival

En la primera fase de las Grandes Ligas, Cerveceros barrió a Dodgers en los seis partidos que se enfrentaron; ganó todos, por lo que el equipo amarillo podría tener la fórmula para detener la ofensiva letal de los de California.

Recorrido en postemporada hasta ahora

Brewers tuvo una temporada regular histórica, siendo el mejor de las Grandes Ligas y, por ello, saltándose la fase de wild cards, en donde Dodgers barrió a Cincinnati Reds.

Posteriormente, el equipo de Los Ángeles enfrentó una serie de cuatro partidos y eliminó a Philadelphia Phillies, mientras que en las series divisionales Milwaukee, en cinco partidos, eliminó a Chicago Cubs.

Por lo que el equipo azul tuvo un partido más que su rival en esta postemporada, algo que podría dar señales de cansancio.

Ventaja de localía:

Will the @Dodgers take a 2-0 lead? Or will the @Brewers even the series?



Tune in at 8:08 PM ET on @TBSNetwork to find out 👀 pic.twitter.com/1jf8luAGqS — MLB (@MLB) October 14, 2025

Sumado a la barrida obtenida en la temporada regular y el hecho de ser el mejor equipo de las Grandes Ligas, Brewers tiene otro plus: debido a su excelente desempeño, jugará siempre los primeros partidos de local.