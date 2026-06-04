La posibilidad de que cientos de miles de personas pierdan su seguro médico se ha convertido en una de las principales preocupaciones de salud pública en Nueva York.

Autoridades estatales, legisladores y organizaciones sanitarias han advertido que los recientes cambios federales en la financiación y elegibilidad de algunos programas podrían dejar sin cobertura a una parte importante de la población.

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La cobertura médica que preocupa a las autoridades

Gran parte de la incertidumbre gira en torno al Essential Plan, un programa de salud del estado de Nueva York.nas que no califican para Medicaid,pero que tampoco cuentan con ingresos suficientes para asumir el costo de un seguro privado.

Durante años, este plan permitió que millones de residentes accedieran a atención médica con costos reducidos o sin primas mensuales.

Sin embargo, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York confirmó que aproximadamente 450.000 neoyorquinos dejarán de ser elegibles para el Essential Plan a partir de julio de 2026.

Esto, debido a cambios en la financiación federal y en las reglas que regulan el programa.

Aunque cerca de 1,3 millones de personas conservarán su cobertura, quienes pierdan el beneficio deberán buscar otras alternativas dentro del mercado de seguros médicos.

Las autoridades estatales han advertido que el cambio podría traducirse en mayores gastos para muchas familias.

Mientras los beneficiarios del Essential Plan actualmente pagan poco o nada por su cobertura, los planes disponibles en el mercado de seguros pueden incluir primas mensuales, deducibles y otros costos significativamente más altos.

Expertos y funcionarios advierten que los cambios en la elegibilidad y financiación del Essential Plan podrían afectar a cientos de miles de beneficiarios en el estado de Nueva York. Foto: Getty Images

Nueva York intenta evitar una pérdida masiva de cobertura

Ante el riesgo de que miles de personas queden sin protección médica, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York lanzó una campaña pública.

A través de ela se busca ayudar a los residentes a renovar sus pólizas o encontrar nuevas opciones de cobertura.

La iniciativa busca orientar especialmente a las comunidades más vulnerables, que podrían verse afectadas por los cambios previstos para los próximos meses.

Según las autoridades municipales, varias modificaciones federales podrían provocar que cientos de miles de residentes pierdan sus beneficios médicos durante el próximo año.

Entre ellas figuran nuevos requisitos administrativos para algunos beneficiarios de Medicaid y cambios en las condiciones de acceso a determinados programas de salud pública.

El Departamento de Salud de la ciudad estima que solo en Nueva York cerca de 233.000 residentes podrían perder su cobertura actual como consecuencia de los ajustes previstos en el Essential Plan.

Además, otras personas podrían enfrentar dificultades para mantener su afiliación debido a nuevos procesos de verificación y renovación.

Especialistas en salud pública advierten que la pérdida de cobertura médica puede tener consecuencias importantes para las familias afectadas.

Sin seguro médico, muchas personas retrasan consultas preventivas, tratamientos o la compra de medicamentos.

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Esto puede traducirse en mayores complicaciones de salud y mayores costos a largo plazo.

La preocupación también se extiende a hospitales, clínicas y sistemas de salud que dependen de los programas públicos para financiar buena parte de la atención que brindan a comunidades vulnerables.

Por ello, las autoridades continúan buscando mecanismos que permitan mantener el acceso a la atención médica para quienes podrían perder su cobertura durante los próximos meses.