Error fatal en extra innings: Dodgers derrotan a Phillies y avanzan a la Serie de Campeonato

Un error de Orion Kerkering en extra innings dio a Dodgers el pase a la Serie de Campeonato de la MLB.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

10 de octubre de 2025, 3:38 a. m.
Los Ángeles Dodgers jugaron 11 entradas en el su estadio frente a Philadelphia Phillies.
Los Ángeles Dodgers jugaron 11 entradas en el su estadio frente a Philadelphia Phillies.

Aprovechando un error fatal en extra innings, Los Ángeles Dodgers derrotaron este jueves 9 de octubre por 2 carreras a 1 a Philadelphia Phillies y sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de las Grandes Ligas de béisbol.

Un mal lanzamiento del cerrador Orion Kerkering en la undécima entrada, cuando estaba bajo presión absoluta con las bases de Dodgers llenas, resolvió un duelo de extrema igualdad dominado por los lanzadores.

El triunfo le dio la clasificación a los vigentes campeones de la Serie Mundial por un global de 3 victorias a 1, en esta Serie Divisional de la Liga Nacional.

Dodgers disputará ahora un boleto a su segunda Serie Mundial consecutiva, ante el ganador de la eliminatoria entre los Chicago Cubs y los Milwaukee Brewers.

Cerveceros domina por 2 a 1 y tiene la posibilidad de clasificar en el cuarto duelo de este jueves en el Wrigley Field de Chicago, Illinois, Estados Unidos.

En la Liga Americana, Toronto Blue Jays esperan por el vencedor del quinto y último partido del próximo viernes 10 de octubre entre los Seattle Mariners y Detroit Tigers.

Este jueves, un día después de que New York Yankees, finalistas de la Serie Mundial, sucumbieran ante Toronto, Dodgers dieron otro paso hacia el bicampeonato dejando en el camino al poderoso Filis.

Los angelinos se habían escapado de Filadelfia con las dos victorias iniciales de la serie, pero el pasado miércoles 8 de octubre no lograron culminar el pase en su primera oportunidad ante su público.

Pero a Filis, segundo clasificado general en la fase regular, ya no les quedó pólvora el jueves para enviar la serie a un desempate en su casa.

El eje diferencial del partido

Los lanzadores abridores, Tyler Glasnow para Dodgers y Cristopher Sánchez para Filis, evitaron que se moviera el marcador hasta la séptima entrada.

Sin Glasnow, Dodgers encajaron la primera carrera en un doble al jardín izquierdo de Nick Castellanos que permitió que el alemán Max Kepler pasara por la registradora.

En la parte baja de la séptima entrada, los locales pusieron en serios problemas al dominicano Sánchez, que fue retirado con dos corredores en circulación.

Su compatriota Jhoan Durán le dio un boleto intencional al japonés Shohei Ohtani y Dodgers tenían las bases llenas cuando Mookie Betts tomó el bate.

Betts sacó también base por bolas y Justin Dean empató el marcador, pero fue el único botín que sacaron Dodgers de esa favorable situación, puesto que Durán ponchó después, al también dominicano Teóscar Hernández.

El mánager Dave Roberts envió entonces al montículo al novato japonés Roki Sasaki, su solución mágica ante los problemas del bullpen de Dodgers.

Sasaki sometió a los mejores artilleros de Filis, incluido al intimidante Kyle Schwarber, quien en el anterior encuentro conectó dos jonrones.

Del otro lado, entre Durán y Matt Strahm hicieron lo mismo ante Dodgers para llevar el juego a extra innings.

Con la tensión al máximo, el peruano Jesús Luzardo subió a la lomita para Filis y ponchó en fila a los grandes bombarderos locales, Ohtani, Betts y Hernández, con nueve strikes en 11 lanzamientos.

Después de tres entradas casi perfectas, Sasaki fue relevado en la undécima por Alex Vesia, que permitió que Harper llegara a segunda base pero salió del lío ileso.

Esta vez Dodgers no dejaron pasar su oportunidad en la parte baja de la undécima. El surcoreano Hyeseong Kim fue el primero de los peloteros locales que acabaron copando todas las bases.

Luzardo fue relevado por Orion Kerkering, con Andy Pages al bate en el último out.

El cubano, que estaba teniendo unos mediocres playoffs, golpeó un rodado en dirección a Kerkering, a quien primero se le escapó la pelota y después falló al enviarla al receptor JT Realmuto, mientras Kim anotaba la carrera ganadora en un Dodger Stadium que explotó de felicidad.

“Yo traté de darle a la bola adelante y salió lo que salió”, relató después Pages. “Cuando vi que lanzó a home pensé que el juego se acababa ahí mismo”.

*Realizado con información de AFP*

