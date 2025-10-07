Jonrón de Eugenio Suárez cambió la historia: así fue el partido entre Marineros y Tigres

Este martes, 7 de octubre, continúan los apasionantes playoffs de la MLB. Para este día solo están programadas las series divisionales de la Liga Americana.

Abriendo la agenda, Seattle Mariners debía abandonar su estadio y visitar el Comerica Park de Detroit, Míchigan, Estados Unidos. Esto, para afrontar el tercer partido de la serie frente a Detroit Tigers.

El primer partido de la serie fue una victoria para Tigres, mientras que en el segundo Marineros logró reiniciar la serie. Por lo que en este tercer partido una victoria era vital para ambos novenos.

Geno's power on full display 🔱 pic.twitter.com/H2Aj9lZgsD — MLB (@MLB) October 8, 2025

El poder del venezolano Eugenio Suárez se hizo presente en el cuarto episodio con un batazo al jardín central que se llevó la cerca.

Suárez, quien inició la temporada con Arizona antes de ser traspasado de regreso a Seattle, conectó su primer jonrón en postemporada desde el 11 de octubre de 2022.

“Estaba listo para algo en la zona de strike”, dijo Suárez. “Cuando miré la recta, recordé que es algo en lo que vengo trabajando y tuve un buen contacto”.

El lanzador Logan Gilbert fue el encargado de mantener bajo control a unos aficionados de Tigres que colmaron el Comerica Park con seis innings completos en los que permitió una carrera.

“Gilbert tuvo un excelente partido”, comentó Suárez. “Hizo un gran trabajo y eso es lo que estábamos necesitando”. “Son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, esa es la forma en la que podemos ganar partidos”.

El histórico Miguel Cabrera fue el encargado de hacer el primer lanzamiento en un partido que sufrió un retraso de tres horas por condiciones climatológicas adversas en Detroit.

Tigres deberá ganar los dos últimos partidos de la serie para avanzar a la Serie de Campeonato, iniciando este próximo miércoles, 8 de octubre, en condición de local.

Marineros se impuso este martes 8 careras a 4 sobre Tigres y tomó una ventaja de 2 victorias a 1 en la Serie Divisional de los playoffs de Grandes Ligas.

Un triunfo separa a los campeones de la División Oeste de la Liga Americana de asegurar el pase a la Serie de Campeonato al conseguir triunfos consecutivos.