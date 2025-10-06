A esta hora, juegan los Yankees de Aaron Judge: continúan las series divisionales de la MLB

El mes de octubre es diferente para los fanáticos del béisbol de las Grandes Ligas, puesto que en este momento del año se juegan los playoffs, dejando momentos que se quedan grabados en la retina de los fanáticos.

Desde el fin de semana del sábado 4 de octubre, se inauguraron las series divisionales, luego de que Los Ángeles Dodgers eliminara a Cincinnati Reds, al igual que Chicago Cubs a San Diego Padres.

✅ Listas las Series Divisionales



✅ Yankees, Tigers, Cubs y Dodgers avanzaron



⚾¿Quiénes avanzarán a las Series de Campeonto? pic.twitter.com/bKM0ITgxJh — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 3, 2025

Mientras que en la Liga Americana, New York Yankees se impuso sobre su acérrimo rival Boston Red Sox y Detroit Tigers hizo lo propio frente a los Cleveland Guardians.

Por lo que el pasado sábado se dieron los siguientes cruces de las divisionales:

Milwaukee Brewers vs. Chicago Cubs

Toronto Blue Jays vs. New York Yankees

Philadelphia Phillies vs. Los Ángeles Dodgers

Seattle Mariners vs. Detroit Tigers

Dejando a Cerveceros, Azulejos, Dodgers y Tigres como vencedores.

Porque #NoHayNadaMejor

Tabla de resultados de la #MLB

Series Divisionales

Sábado 4 de octubre pic.twitter.com/opMn9rZM7u — MARTES DE GRANDES LIGAS (@CFMartesdeGL) October 5, 2025

Los equipos de la Liga Americana no descansaron el fin de semana, y el domingo los Blue Jays volvieron a ganar en el Rogers Centre de Toronto, Canadá. Por lo que deberán viajar al Yankee Stadium de Nueva York, Estados Unidos, con una ventaja de dos victorias.

Por su parte, Mariners logró igualar la serie y deberán visitar el Comerica Park de Detroit, Míchigan, Estados Unidos, con una serie que vuelve a iniciar.

Las series continuaron, dejando en la Liga Nacional los partidos para el lunes 6 de octubre. En el inicio de la jornada, el equipo de Los Ángeles amplió su ventaja sobre los de Filadelfia y dejó la serie a match point, para definirla el siguiente miércoles 8 de octubre en el Dodger Stadium.

THE @DODGERS ARE ONE WIN AWAY FROM RETURNING TO THE NLCS! pic.twitter.com/KH0cjGAgsM — MLB (@MLB) October 7, 2025

Mientras tanto, Cerveceros y Cachorros jugaron en el cierre de la jornada. De esta forma, este martes se disputarán los siguientes partidos:

Detroit Tigers vs. Seattle Mariners:

Al equipo de Washington parece que le costó haberse alejado del diamante durante los días que se jugaron las series de comodines, pero ya reinstalados dentro de la cancha serán un equipo totalmente diferente. Por lo que Tigres debe cuidar cada entrada si quiere salir victorioso en su estadio.

El tercer juego de la serie iniciará a las 15:08 (hora Colombia) y será transmitido por la plataforma oficial de la MLB, Disney Plus y ESPN.

New York Yankees vs. Toronto Blue Jays:

Los Bombarderos del Bronx deberán mejorar el nivel mostrado en los dos primeros encuentros, puesto que recibieron 23 carreras en dichos juegos.

Así que, ojalá en su icónico Yankee Stadium no defrauden a sus fanáticos y den más pelea a un equipo como Azulejos, que parece más completo.