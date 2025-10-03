Inteligencia artificial da el ganador de la serie entre Dodgers y Phillies: causa gran asombro

Apenas inició el mes de octubre y ya dejó partidos emocionantes y clasificaciones inesperadas a las series divisionales.

Con la segunda ronda de los playoffs definida, hay encuentros que llaman mucho la atención y sobresalen. Ese es el caso de la serie entre Los Ángeles Dodgers y Philadelphia Phillies.

¿Qué dijo la IA?

La inteligencia artificial ChatGPT dictaminó que “Philadelphia Phillies ganará la serie contra Dodgers”. Esto, debido a los siguientes factores:

Enfrentamientos directos:

El equipo de Filadelfia ganó 4 de los seis encuentros que disputó frente a los de Los Ángeles, por lo que pueden tener una idea de cómo defender aquella ofensiva letal que le dio la Serie Mundial de 2024 a Dodgers.

De igual forma, Phillies hizo una excelente temporada regular, convirtiéndose en el segundo mejor equipo de todas las Grandes Ligas.

Además, por su excelente rendimiento fue el primer campeón divisional de la MLB, por lo que jugó gran parte de la temporada regular con la posición asegurada en las series divisionales.

Descanso:

Dodgers tiene dos partidos más que Phillies, puesto que tuvo que enfrentar a Cincinnati Reds en la fase de comodines, lo que le generó un desgaste que Filadelfia podría aprovechar.

Adicionalmente, el equipo del estado dorado tuvo un cierre dramático para proclamarse campeón en el oeste, puesto que fue la última zona de la Liga Nacional en definirse.

Bullpen:

Este ítem parece ser el talón de Aquiles de un equipo tan fuerte como Dodgers, quien tiene en el gigante japonés, Shohei Ohtani un abridor de calidad, pero el problema parece estar en los relevistas. Encontrar a alguien que lo reemplace ha sido un problema desde la temporada regular.

Mientras tanto, Phillies parece ser un equipo más estructurado con firmeza en el ataque y la defensa, por lo que este sería el eje diferencial en el que Filadelfia tomaría la ventaja.

Historial:

En cinco ocasiones diferentes, Philadelphia Phillies y Los Ángeles Dodgers se han enfrentado en llaves de playoffs y en tres los de Filadelfia han salido victoriosos, por lo que es una serie que históricamente se le da bien al conjunto rojo.

Localía:

De los cinco juegos, tres se llevarán a cabo en el Citizens Bank Park de Filadelfia, mientras que solo dos en el Dodger Stadium de Los Ángeles.