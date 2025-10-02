Suscribirse

Deportes

Con debut histórico de Schlittler, New York deja fuera a Red Sox: este será su siguiente rival

Yankees eliminaron a Red Sox con joya de Schlittler y enfrentarán a Blue Jays en la serie divisional.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

3 de octubre de 2025, 3:47 a. m.
New York Yankees se impone ante Red Sox.
New York Yankees se impone ante Red Sox. | Foto: Getty Images

Con el joven Cam Schlittler como inesperada figura, New York venció este jueves 2 de octubre 4 carreras a 0 a los Boston Red Sox en el juego de desempate de la ronda de comodín de las Grandes Ligas de béisbol.

Los Bombarderos del Bronx, que despacharon a sus archirrivales por un global de 2 victorias a una, enfrentarán a partir del próximo sábado 2 de octubre a Toronto Blue Jays en la ronda divisional.

Contexto: Así funciona la clasificación para los playoffs de la MLB en esta temporada 2025

Anteriormente, Detroit Tigers y Chicago Cubs también salieron vencedores de sus juegos de desempate, condenando a la eliminación a los Cleveland Guardians y los San Diego Padres.

En el Yankee Stadium, los locales lograron su segunda victoria consecutiva para levantar una serie en la que estaban contra las cuerdas desde la derrota inicial del pasado martes 30 de septiembre.

El miércoles sobrevivieron gracias a una carrera providencial de Jazz Chisholm Jr., el jueves se apoyaron en una colosal actuación de Schlittler, un lanzador de 24 años que creció como aficionado de Red Sox.

El diestro nacido en Walpole (Massachusetts), a 40 kilómetros de Boston, dominó desde el montículo durante ocho entradas completas, en las que concedió cinco hits pero ninguna carrera ni bases por bolas.

Schlittler es además el primer debutante de los Yankees que logra 12 ponches en postemporada.

Contexto: Yankees y Red Sox definen el primer juego con una épica remontada en el inicio de los playoffs

“Fue increíble. Jugar contra el equipo de tu ciudad natal... Fue una gran sensación poder dejarlos sin oportunidad de anotar”, reconoció.

“Hizo un excelente trabajo, estuvo tremendo, súper enfocado. Parecía que no tenía sentimientos”, lo alabó su compañero Amed Rosario, el encargado de romper el empate después de las primeras tres entradas.

En el cuarto inning, el dominicano bateó un sencillo al jardín izquierdo que permitió que Cody Bellinger pasara por la registradora.

Yankees vio su oportunidad y se anotaron las otras tres carreras en ese mismo cuarto inning.

Los 48.000 aficionados del Yankee Stadium, incluido el cómico televisivo Jimmy Fallon en la primera fila, saltaron de alegría al ver a su equipo tomar una ventaja suficiente para evitar más sobresaltos en esta sufrida eliminatoria.

Contexto: Guardianes se durmió cuidando al tigre: así terminó el primer partido de los playoffs de la MLB

De esa forma las llaves de playoffs quedaron de la siguiente forma:

New York Yankees vs. Toronto Blue Jays.

Detroit Tigers vs. Seattle Mariners.

Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers.

Los Ángeles Dodgers vs. Philadelphia Phillies.

*Realizado con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cuba se pronuncia tras aproximación de aviones militares de EE. UU. a Venezuela y envía contundente mensaje

2. Con debut histórico de Schlittler, New York deja fuera a Red Sox: este será su siguiente rival

3. Ella es la reciente eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’; su compañera rompió en llanto: “Te quiero tanto”

4. Golazo de Luis Ramos ayuda al América ante Junior en Copa BetPlay: marcador es tendencia

5. Lanzan crítica contra Trump por ayuda de EE. UU. a Argentina en pleno cierre del gobierno

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Yankees de Nueva YorkMLBLas Grandes LigasGrandes Ligas de BéisbolBoston

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.