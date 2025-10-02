Deportes
Con debut histórico de Schlittler, New York deja fuera a Red Sox: este será su siguiente rival
Yankees eliminaron a Red Sox con joya de Schlittler y enfrentarán a Blue Jays en la serie divisional.
Con el joven Cam Schlittler como inesperada figura, New York venció este jueves 2 de octubre 4 carreras a 0 a los Boston Red Sox en el juego de desempate de la ronda de comodín de las Grandes Ligas de béisbol.
Los Bombarderos del Bronx, que despacharon a sus archirrivales por un global de 2 victorias a una, enfrentarán a partir del próximo sábado 2 de octubre a Toronto Blue Jays en la ronda divisional.
Anteriormente, Detroit Tigers y Chicago Cubs también salieron vencedores de sus juegos de desempate, condenando a la eliminación a los Cleveland Guardians y los San Diego Padres.
En el Yankee Stadium, los locales lograron su segunda victoria consecutiva para levantar una serie en la que estaban contra las cuerdas desde la derrota inicial del pasado martes 30 de septiembre.
Schlitt happened. #RepBX | @Cam32Schlittler pic.twitter.com/TMoyRwp0FV— New York Yankees (@Yankees) October 3, 2025
El miércoles sobrevivieron gracias a una carrera providencial de Jazz Chisholm Jr., el jueves se apoyaron en una colosal actuación de Schlittler, un lanzador de 24 años que creció como aficionado de Red Sox.
El diestro nacido en Walpole (Massachusetts), a 40 kilómetros de Boston, dominó desde el montículo durante ocho entradas completas, en las que concedió cinco hits pero ninguna carrera ni bases por bolas.
Schlittler es además el primer debutante de los Yankees que logra 12 ponches en postemporada.
“Fue increíble. Jugar contra el equipo de tu ciudad natal... Fue una gran sensación poder dejarlos sin oportunidad de anotar”, reconoció.
“Hizo un excelente trabajo, estuvo tremendo, súper enfocado. Parecía que no tenía sentimientos”, lo alabó su compañero Amed Rosario, el encargado de romper el empate después de las primeras tres entradas.
So good. So good. So good. pic.twitter.com/sABFObqvrg— New York Yankees (@Yankees) October 3, 2025
En el cuarto inning, el dominicano bateó un sencillo al jardín izquierdo que permitió que Cody Bellinger pasara por la registradora.
Yankees vio su oportunidad y se anotaron las otras tres carreras en ese mismo cuarto inning.
Los 48.000 aficionados del Yankee Stadium, incluido el cómico televisivo Jimmy Fallon en la primera fila, saltaron de alegría al ver a su equipo tomar una ventaja suficiente para evitar más sobresaltos en esta sufrida eliminatoria.
De esa forma las llaves de playoffs quedaron de la siguiente forma:
New York Yankees vs. Toronto Blue Jays.
Detroit Tigers vs. Seattle Mariners.
Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers.
Los Ángeles Dodgers vs. Philadelphia Phillies.
*Realizado con información de AFP*