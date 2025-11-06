Suscribirse

Deportes

Estos son los jugadores de Dodgers que podrían quedar como agentes libres

Algunos de estos peloteros fueron clave en el bicampeonato de Los Ángeles.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

7 de noviembre de 2025, 1:40 a. m.
Freddie Freeman conectó el cuadrangular que le dio la victoria a los Dodgers en el juego 3 de la Serie Mundial.
Estos son los jugadores que seguramente terminarán como agentes libres tras su paso por Los Angeles Dodgers. | Foto: Getty Images

Los Angeles Dodgers celebraron un nuevo título de campeón de serie mundial el pasado sábado primero de noviembre luego de un asombroso partido de 11 entradas, un jonrón de Will Smith y un doble play entre Mookie Betts y Freddie Freeman.

Pero después de un fin de semana de celebraciones y conmemoraciones del bicampeonato el equipo y toda la MLB está a punto de entrar a una de las fases claves del campeonato: la agencia libre.

El actual campeón tiene algunos jugadores cuyo contrato terminaba una vez finalizada la final de la Serie Mundial, de hecho algunos de ellos fueron titulares en ese último juego en Canadá que les permitió mantener la corona de campeón.

Contexto: Edgar Rentería hace historia, entró a selecto grupo de jugadores de la MLB: es el único colombiano en hacerlo

Los jugadores que tienen alguna posibilidad de terminar como agentes libres:

  • Michael Conforto
  • Andrew Heaney
  • Michael Kopech
  • Kirby Yates
  • Miguel Rojas
  • Enrique Hernández
  • Clayton Kershaw

Dos de esos siete jugadores fueron titulares en la victoria ante Toronto Blue Jays en el clásico de otoño, por lo que puede tengan una gran posibilidad de ser renovados.

Inicialmente, el caso de ‘Kike’ Hernández es uno de los más mediáticos, teniendo en cuenta que es uno de los nombres más trascendentales dentro del campo de juego. Lleva en el equipo desde diciembre de 2014, en donde ha levantado tres series mundiales y varios banderines.

Además, se ha convertido en una institución dentro de Dodgers, por lo que es altamente probable que el jardinero continúe dentro del noveno de Los Ángeles.

De igual forma está el caso del venezolano Miguel Rojas, el cual llegó a la franquicia en 2023 luego de un largo paso por Miami, pero lo de la segunda base ha sido de vital importancia en el bicampeonato de Dodgers, puesto que realizó acciones defensivas de vital importancia para levantar ambos trofeos.

Por ello, es otro de los peloteros cuya continuidad en la franquicia del estado dorado está casi asegurada.

Contexto: Ohtani en la mira: el récord histórico que podría alcanzar tras la Serie Mundial

Otro es el caso del histórico pitcher, Clayton Kershaw, quien anunció su retiro a pocos días de iniciar los playoff; su último juego fue en la más reciente edición de la Serie Mundial. De esa manera, una de las más recientes estrellas de Dodgers abandonará el montículo como campeón y seguramente se convertirá en uno de los miembros del salón de la fama.

Finalmente, los otros nombres de la lista seguramente formarán parte de la agencia libre, por lo que cambiarán de franquicia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vicky Dávila conversa con Axel Kaiser, quien lanza advertencia: “Hay que derrotar a Petro”

2. Colocan a Dayro Moreno en un club multicampeón del FPC: Once Caldas prepararía jugada

3. Excompañero de Tom Brady es extraditado a EE. UU. por intento de asesinato

4. ¿Tiene un vuelo con Spirit Airlines?: Esto es lo que debe saber sobre vuelos cancelados tras el cierre de gobierno

5. Familia de Alejandra Villafañe se fue en contra de Raúl Ocampo y lo tildaron de mentiroso: “Déjala descansar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Los Ángeles DodgersMLB

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.