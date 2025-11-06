Los Angeles Dodgers celebraron un nuevo título de campeón de serie mundial el pasado sábado primero de noviembre luego de un asombroso partido de 11 entradas, un jonrón de Will Smith y un doble play entre Mookie Betts y Freddie Freeman.

Pero después de un fin de semana de celebraciones y conmemoraciones del bicampeonato el equipo y toda la MLB está a punto de entrar a una de las fases claves del campeonato: la agencia libre.

El actual campeón tiene algunos jugadores cuyo contrato terminaba una vez finalizada la final de la Serie Mundial, de hecho algunos de ellos fueron titulares en ese último juego en Canadá que les permitió mantener la corona de campeón.

Los jugadores que tienen alguna posibilidad de terminar como agentes libres:

Michael Conforto

Andrew Heaney

Michael Kopech

Kirby Yates

Miguel Rojas

Enrique Hernández

Clayton Kershaw

Dos de esos siete jugadores fueron titulares en la victoria ante Toronto Blue Jays en el clásico de otoño, por lo que puede tengan una gran posibilidad de ser renovados.

Inicialmente, el caso de ‘Kike’ Hernández es uno de los más mediáticos, teniendo en cuenta que es uno de los nombres más trascendentales dentro del campo de juego. Lleva en el equipo desde diciembre de 2014, en donde ha levantado tres series mundiales y varios banderines.

Además, se ha convertido en una institución dentro de Dodgers, por lo que es altamente probable que el jardinero continúe dentro del noveno de Los Ángeles.

Miguel Rojas made the most of EVERY opportunity he had this Postseason.



World Series champion 😤🇻🇪 pic.twitter.com/oqsW4EpUVo — MLB (@MLB) November 3, 2025

De igual forma está el caso del venezolano Miguel Rojas, el cual llegó a la franquicia en 2023 luego de un largo paso por Miami, pero lo de la segunda base ha sido de vital importancia en el bicampeonato de Dodgers, puesto que realizó acciones defensivas de vital importancia para levantar ambos trofeos.

Por ello, es otro de los peloteros cuya continuidad en la franquicia del estado dorado está casi asegurada.

Otro es el caso del histórico pitcher, Clayton Kershaw, quien anunció su retiro a pocos días de iniciar los playoff; su último juego fue en la más reciente edición de la Serie Mundial. De esa manera, una de las más recientes estrellas de Dodgers abandonará el montículo como campeón y seguramente se convertirá en uno de los miembros del salón de la fama.