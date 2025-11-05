Suscribirse

La agencia libre de la MLB desata la locura: los 10 peloteros más codiciados

La agencia libre de la MLB promete una intensa batalla entre franquicias por fichar a las estrellas que podrían cambiar el rumbo de la próxima temporada.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

6 de noviembre de 2025, 2:05 a. m.
LOS ANGELES, CA - DECEMBER 14: The Los Angeles Dodgers introduce Shohei Ohtani as the newest member of the team during a press conference at Dodger Stadium in Los Angeles Thursday, Dec. 14, 2023. The Dodgers signed Ohtani to a 10-year $700 million contract on a blockbuster free agency signing. (Wally Skalij / Los Angeles Times via Getty Images)
Shohei Ohtani firmó un contrato como agente libre por 700 millones de dólares y 10 años dentro de la franquicia. (Wally Skalij / Los Angeles Times via Getty Images) | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

A pocos días de haber finalizado una de las mejores ediciones de la Serie Mundial de béisbol de las Grandes Ligas, está a punto de iniciar una etapa del campeonato que parece inofensiva, pero que en realidad marca el punto de partida clave para muchas franquicias con diferentes objetivos.

Contexto: Este es el premio en efectivo que recibirá el campeón de la Serie Mundial 2025

Se trata de la agencia libre, el periodo en el que algunos equipos buscan reforzarse con lo mejor del mercado para ir con todo por el clásico de otoño, mientras que otros apuestan por fichar jóvenes promesas con el fin de enderezar su camino y construir un futuro competitivo.

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 17: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers hits a solo home run in the seventh inning during Game Four of the National League Championship Series presented by loanDepot between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers at Dodger Stadium on Friday, October 17, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Mary DeCicco/MLB Photos via Getty Images)
Shohei Ohtani llegó a Dodgers mediante la agencia libre firmando el contrato deportivo más lucrativo de la historia del deporte. (Photo by Mary DeCicco/MLB Photos via Getty Images) | Foto: MLB Photos via Getty Images

Un claro ejemplo de éxito en esta estrategia es el actual bicampeón, Los Ángeles Dodgers, quienes en los últimos años han aprovechado la agencia libre para firmar jugadores determinantes que resultaron vitales en la conquista de las dos últimas ediciones de la Serie Mundial. Entre ellos destacan:

  • Yoshinobu Yamamoto
  • Shohei Ohtani
  • Teoscar Hernández
  • Blake Snell
  • Enrique Hernández

Estos cinco jugadores formaron parte en el Juego 7 de la Serie Mundial en el que la franquicia angelina se proclamó campeona frente a Toronto Blue Jays, y todos llegaron a través de la agencia libre. Su aporte fue clave en el éxito del equipo dirigido por Dave Roberts, lo que ha convertido esta estrategia en un modelo a seguir para otras franquicias que buscan replicar su fórmula ganadora.

Sin embargo, la agencia libre aún no comienza oficialmente. La lista de jugadores que podrían quedar sin equipo se dio a conocer un día después de la final de la Serie Mundial, el pasado domingo 2 de noviembre. No obstante, no será sino hasta el 6 de noviembre cuando los peloteros puedan comenzar a negociar libremente con otras franquicias, puesto que durante los cinco días posteriores a la final los equipos pueden intentar renovar con sus actuales jugadores.

Pese a que el mercado aún no se abre, ya circulan especulaciones sobre los peloteros que podrían marcar tendencia en esta nueva temporada de contrataciones. Se trata de figuras consolidadas, con gran talento y experiencia, cuya llegada podría cambiar el destino de cualquier equipo.

Estos son los 10 jugadores que posiblemente llegarán a la agencia libre:

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - SEPTEMBER 23: Kyle Schwarber #12 of the Philadelphia Phillies hits a home run against the Miami Marlins at Citizens Bank Park on September 23, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Isaiah Vazquez/Getty Images)
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - SEPTEMBER 23: El bateador designado de Philadelphia Phillies, Kyle Schwarber será una de las fichas claves de este mercado. (Photo by Isaiah Vazquez/Getty Images) | Foto: Getty Images
  • Kyle Tucker
  • Framber Valdez
  • Cody Bellinger
  • Shota Imanaga
  • Pete Alonso
  • Alex Bregman
  • Ranger Suárez
  • Dylan Cease
  • Kyle Schwarber
  • Bo Bichette

Este listado fue realizado con información de Spotrac.

Entre ellos destaca Pete Alonso, quien fue elegido en 19 ocasiones como el mejor jugador del partido durante la temporada, superando al receptor estrella de los Seattle Mariners, Cal Raleigh, que lo consiguió 17 veces.

Otro nombre que promete generar gran interés es Kyle Schwarber, bateador designado de los Philadelphia Phillies, quien conectó 56 jonrones en la temporada regular y 2 más en la postemporada, para un total de 58 cuadrangulares en 2025. Con esa cifra, se convirtió en el máximo jonronero de la Liga Nacional, superando por uno al astro japonés Shohei Ohtani.

Finalmente, Bo Bichette podría ser uno de los jugadores más codiciados del mercado, debido a su sobresaliente rendimiento en la pasada Serie Mundial, pese a que su equipo, los Toronto Blue Jays, no logró quedarse con el título.

