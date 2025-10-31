Este es el premio en efectivo que recibirá el campeón de la Serie Mundial 2025

Con el sexto juego de la Serie Mundial por jugarse y la posibilidad de un nuevo campeón a la vuelta de la esquina, algunos se preguntan cuánto ganará el flamante campeón del Clásico de Otoño.

Scary hours 🎃⚾️#WorldSeries Game 6 is TONIGHT at 8 pm ET on @MLBONFOX and streaming on @watchfoxone! pic.twitter.com/R6NPnI6yQX — MLB (@MLB) October 31, 2025

Para ello, es importante tener en cuenta que estos partidos pertenecen a la organización de la Major League Baseball (MLB), la cual es una de las más poderosas económicamente de todas las ligas deportivas a nivel mundial. De hecho, según el medio especializado Start Up Talky, esta es la tercera liga con mayor poderío económico.

Shohei Ohtani tiene el contrato más lucrativo de la historia, firmando por 10 años y 700 millones de dólares. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times via Getty Images) | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El listado entregado por el medio es el siguiente:

NFL Premier League India MLB NBA Premier League Inglaterra

En dicho ranking se tiene en cuenta la cantidad de equipos comparada con el dinero que produce cada liga, puesto que en la mayoría de los casos ese dinero se divide entre los participantes. Las Grandes Ligas de Béisbol reportaron para el año 2024 ingresos por 11.500 millones de dólares, los cuales se deben repartir entre las 30 franquicias que componen la liga.

¿Cuánto recibirá el ganador de la Serie Mundial?

Con tanto dinero en juego, el premio por ser campeón se espera que sea igual de jugoso. Para este 2025, el monto pactado para el campeón del Clásico de Otoño es de 47 millones de dólares, una cifra que aumentó con respecto al 2024, cuando Los Ángeles Dodgers se impusieron en la final frente a los New York Yankees y recibieron 46,4 millones.

Freddie Freeman fue el MVP de aquella Serie Mundial de Dodgers ante Yankees. | Foto: AP

El presupuesto para entregar esta suma proviene de un ahorro que realiza la organización de las Grandes Ligas durante toda la postemporada. El campeón se lleva la mayor parte del monto, seguido del subcampeón y, posteriormente, de los equipos eliminados en etapas anteriores.

El dinero se obtiene de la siguiente manera: “50% de las entradas de los juegos de comodines, 60% de los primeros tres juegos de la Serie Divisional y otro 60% de los cuatro enfrentamientos de las Series de Campeonato”, según reportó Marca.

Esta Serie Mundial está a punto de definirse. En la actualidad, la serie está 3 victorias a 2, con ventaja para los Toronto Blue Jays, que tienen la posibilidad de proclamarse campeones la noche de este viernes 31 de octubre en su estadio, el Rogers Centre de Canadá.