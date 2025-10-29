Suscribirse

Canal y hora para ver la definición de la Serie Mundial: Dodgers y Blue Jays por el título

El clásico de otoño está inmerso en una batalla histórica que promete un final épico en Canadá.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

29 de octubre de 2025, 11:58 p. m.
Toronto Blue Jays busca definir la Serie Mundial frente a Los Ángeles Dodgers en su estadio.
Toronto Blue Jays busca definir la Serie Mundial frente a Los Ángeles Dodgers en su estadio.

Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays han entregado una Serie Mundial que se quedará en el recuerdo de los fanáticos del béisbol de las Grandes Ligas, puesto que ambos equipos mostraron su mejor nivel y, por ello, en la actualidad la serie está empatada 2 a 2.

El clásico de otoño inició en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, el pasado viernes 24 de octubre. Ese primer juego se marcó por una mala actuación del abridor del equipo visitante, Blake Snell, quien salió muy frustrado en la sexta entrada, donde los Blue Jays lograron anotar 9 carreras y terminaron ganando 11 a 2.

Contexto: IA predice el ganador de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays: dio tres razones

Pero, contradictoriamente, en el segundo juego, que se desarrolló en ese mismo estadio, se decidió gracias a una increíble actuación del abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó su segundo partido completo de estos playoffs y fue la pieza fundamental para que los visitantes ganaran por 5 a 1.

El tercer juego es el que mejor describe esta Serie Mundial. Fue el primero que se jugó en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, donde Shohei Ohtani anotó dos cuadrangulares y puso el empate 5 a 5 en la octava entrada.

El encuentro se fue a extra innings, durando hasta la entrada número 18 y casi siete horas. El equipo local ganó el partido gracias a un jonrón del MVP de la Serie Mundial 2024, Freddy Freeman, quien nuevamente realizó una anotación clave que prometía definir el título.

Sin embargo, en el béisbol no hay nada escrito, y cuando los expertos decían que iba a ser muy difícil que los Azulejos se repusieran de una derrota de ese tipo, el equipo canadiense sorprendió la noche del pasado martes 28 de octubre en Los Ángeles, derrotando desde la lomita a Ohtani, quien tampoco respondió desde la ofensiva, y con ello igualó la serie para asegurar que el Clásico de Otoño retorne y se defina en Canadá.

¿Cuándo y dónde ver el sexto partido?

El sexto juego de la Serie Mundial se jugará nuevamente en el Rogers Centre de Toronto. Los equipos saldrán al terreno de juego a las 19:00 (hora Colombia). La transmisión oficial se podrá sintonizar por ESPN, Disney Plus y la app o el portal web de la MLB.

A falta de que se juegue el quinto partido, que se llevará a cabo la noche de este miércoles 19 de octubre en el Dodger Stadium a las 19:00 (hora Colombia), el sexto juego será clave para el ganador de esta noche, puesto que si es el mismo equipo será automáticamente el campeón, mientras que el perdedor deberá ganar los dos restantes para obtener el título de la Serie Mundial.

