El tercer juego de la Serie Mundial inició a las 19:11 (hora Colombia) en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Este encuentro marcaría el desempate de la serie luego de una victoria para Los Ángeles Dodgers y otra para Toronto Blue Jays en el Rogers Centre de Toronto, Canadá.

En el primer juego, el equipo canadiense logró un aplastante 11 a 4 luego de una mala actuación del abridor Blake Snell. En el segundo juego, su compañero Yoshinobu Yamamoto tuvo una presentación histórica realizando lanzamientos durante todo el juego, además de llevar a los Dodgers a su primera victoria y empatar la serie.

El juego inició rápido y apenas en la parte baja de la segunda entrada uno de los mejores bateadores de la postemporada apareció con un cuadrangular. Teoscar Hernández colocó a Los Ángeles Dodgers una carrera a cero.

Nuevamente, por la vía del cuadrangular, el japonés Shohei Ohtani aumentó la ventaja de los locales por 2 a 0 en la parte baja de la tercera entrada. Seguidamente, los Dodgers tuvieron la oportunidad de anotar, pero luego de un sencillo de Will Smith, el mánager de tercera decidió enviarlo a home y terminó ponchado gracias a un lanzamiento de Addison Barger que recibió Alejandro Kirk.

Un error que el equipo local pagó muy caro, puesto que en la parte alta de la cuarta entrada Tommy Edman realizó una mala jugada y permitió tener corredores en primera y tercera que fueron impulsados por un jonrón de Kirk, que puso el 3 a 2 en el marcador a favor de Toronto. La ofensiva de los Blue Jays ha demostrado ser letal y no se detuvo ahí; con un sacrificio de Andrés Giménez, Barger puso una rayita más a su favor.

Dodgers para nada quería darle la ventaja a sus rivales y, gracias a un sencillo de Enrique ‘Kike’ Hernández y un doble de Ohtani, llegó el descuento en la parte baja de la quinta entrada. En la misma entrada, el primera base Freddie Freeman impulsó al japonés, que puso el empate 4 a 4.

En la parte alta de la séptima entrada, el relevista Justin Wrobleski parecía tener las cosas controladas con dos outs, pero el mánager de Dodgers decidió reemplazarlo por Blake Treinen, quien permitió a Vladimir Guerrero Jr. un sencillo y posteriormente ser impulsado por Bo Bichette, colocando el 5 a 4 a favor de Toronto.

El silencio se hizo ley en el Dodger Stadium; era mucha la preocupación de los fanáticos. En la parte baja de la séptima entrada, el primero en batear fue Andy Pages, quien salió ponchado. La responsabilidad fue nuevamente de Ohtani, quien igualó el marcador con un cuadrangular, anotando su tercer jonrón de toda la serie y el octavo de la postemporada.

Para la octava entrada, Jack Dreyer se complicó con apenas un out y tuvo que dejar el montículo con corredores en primera y segunda para darle paso al japonés Roki Sasaki, en búsqueda de darle ventaja a los Blue Jays. El japones cumplió con su tarea y mantuvo el empate hasta la parte alta de la novena entrada. Por lo que ya era responsabilidad de los bateadores obtener la victoria.

Freddie Freeman conectó el cuadrangular que le dio la victoria a los Dodgers en el juego 3 de la Serie Mundial. | Foto: Getty Images

Pero no lo lograron y se fueron a extra innings, en donde Freedie Freeman fue quien bateó un cuadrangular que determinó la victoria para los de los Ángeles.