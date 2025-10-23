El astro japonés Shohei Ohtani está listo para jugar una “gran” Serie Mundial con Los Ángeles Dodgers, aseguró este jueves, 23 de octubre, el mánager de la novena californiana, Dave Roberts.

Dodgers, actual campeón de las Grandes Ligas del béisbol norteamericano, enfrentará el próximo viernes, 24 de octubre, a Toronto Blue Jays en territorio canadiense, en el primer partido de la Serie Mundial.

Ohtani impulsó a Dodgers a la Serie Mundial la semana pasada con una impresionante actuación en solitario, en la que conectó tres jonrones y registró 10 ponches en la victoria por 5 carreras a 1 sobre los Milwaukee Brewers, que decidió la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Roberts cree que esta actuación es un buen augurio para el gigante japonés, quien contribuyó modestamente a la victoria por 4 partidos a 1 en la Serie Mundial del año pasado sobre New York Yankees, tras sufrir una lesión en el hombro en el segundo juego.

Aunque el ‘unicornio’ jugó en los cinco partidos contra Yankees, solo conectó dos hits en 19 turnos al bate y nunca se vio completamente cómodo después de su lesión.

Pero Roberts cree que la actuación de Ohtani contra Cerveceros, aclamada por muchos como la mejor exhibición individual en la historia del béisbol, podría ser un catalizador para el éxito en una nueva edición de la Serie Mundial.

“Tenerlo sano es genial”, dijo Roberts. “El año pasado se trataba más de poder estar en la caja de bateo y hacer lo que pudiera para ayudarnos, mientras que este año creo que está preparado para una gran serie”.

“Y simplemente tendrá que ser inteligente y disciplinado porque le van a lanzar con cuidado, y si mantiene la calma y la disciplina, será un buen augurio para él y para todos nosotros”, aseguró el mánager angelino.

Ohtani, por su parte, declaró a la prensa el jueves que anticipa algunos nervios cuando salga al campo en el Rogers Centre de Toronto, Canadá. “Preveo estar nervioso, especialmente al iniciar, pero es de esperar”, dijo a través de un intérprete. “Azulejos es un equipo muy completo, tanto en bateo como en pitcheo, así que espero una buena pelea”, aseguró el nipón.

“Jugamos contra muchos equipos muy buenos para llegar a esta Serie Mundial. Pero lo más importante es que tengo mucha confianza en el equipo actual de Dodgers. Hemos creado una conexión muy fuerte y espero que eso se refleje en el campo”, afirmó Ohtani.

Ohtani se ha convertido en un fenómeno único

Su compañero en Dodgers, Freddie Freeman, Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial de 2024, duda que la combinación excepcional de Ohtani de pitcheo y bateo de élite se vuelva a ver en las Grandes Ligas. “No sé si algún día veremos a otra persona capaz de hacerlo”, dijo Freeman.

“La mayoría de la gente no ve lo que hace entre aperturas. Es muy difícil de lograr. Son dos personas diferentes”, agregó.

Ohtani sigue desafiando los límites del béisbol moderno, siendo el único jugador capaz de mantener cifras históricas tanto en ofensiva como en pitcheo.

“No sé si hay palabras para describir a Shohei y lo que hace entre aperturas. Siempre me maravilló que se estuviera rehabilitando de una cirugía Tommy John el año pasado y tuviera un balance de 50/50”, prosiguió Freeman, refiriéndose a la histórica temporada regular de Ohtani en 2024, que lo vio convertirse en el primer jugador en anotar 50 jonrones y registrar 50 bases robadas en el mismo año.

“Y ahora, este año, lo veo lanzar y conectar 50 jonrones más”, concluyó Freeman.