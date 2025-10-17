La noche de este viernes, 17 de octubre, podría ser una noche histórica en las Grandes Ligas de Béisbol, puesto que se definía la serie de campeonato de la Liga Americana, en donde Los Ángeles Dodgers tenían una ventaja de tres partidos sobre Milwaukee Brewers.

De ganar, la franquicia angelina clasificaría a su segunda Serie Mundial consecutiva y tendría la posibilidad de intentar luchar por su segundo título de campeón.

Si los dirigidos por Dave Roberts se proclaman campeones nuevamente del Clásico de Otoño, sería el segundo equipo en hacerlo de manera consecutiva en lo que va del siglo XXI.

Por ello, el mánager decidió no guardarse nada, y el abridor de este importante partido en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos, fue el japonés Shohei Ohtani, quien en su primera visita a la lomita ponchó a los tres bateadores.

Homering after just striking out three batters? Only Shohei. pic.twitter.com/6ehcpW6v9L — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

Inmediatamente, la estrella del béisbol mundial ingresó a su turno en la caja de bateo e hizo valer su popular apodo del ‘unicornio’, porque conectó un cuadrangular con el que Dodgers se puso al frente en el marcador en la parte baja de la primera entrada por una carrera a cero.

Seguidamente, con corredores en las esquinas, Tommy Edman conectó un sencillo con el que Mookie Betts llegó a home y puso el 2 a 0 para los locales. Pero la ofensiva no se detuvo ahí, porque Teoscar Hernández bateó un rodado de out con el que Will Smith anotó y puso a ganar por tres carreras a su equipo.

El gigante japonés estaba en una noche inspirada. Desde el montículo continuó con una excelente actuación y, desde el home, en la parte baja de la cuarta entrada, conectó su segundo cuadrangular de la noche para poner a ganar a Dodgers 4 a 0.

SHOHEI OHTANI HITS ONE OUT OF DODGER STADIUM. pic.twitter.com/LC93DjY27U — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

En la parte alta de la séptima entrada, Ohtani concedió la base por bolas a Christian Yelich y William Contreras respondió con un sencillo a uno de sus lanzamientos, por lo que Roberts le hizo la visita al montículo y le pidió la bola.

Eso fue toda la aparición defensiva del astro del béisbol mundial, quien fue reemplazado por Alex Vesia, que ayudó a cerrar la entrada con un doble play.

La parte baja de la séptima entrada inició con el cubano Andy Pages en la caja de bateo, pero lo poncharon rápidamente. El segundo bateador fue Ohtani, quien ya acumulaba dos jonrones en la noche.

Trevor Megill, el relevista de Brewers, tenía la tarea de mermar ese poderío ofensivo que simboliza el japonés, pero no pudo hacerlo e inició un nuevo capítulo del ‘Sho Time’, nuevamente con un cuadrangular puso el 5 a 0 en el marcador.

SHOHEI OHTANI, YOU ARE INCREDIBLE! pic.twitter.com/jythqTWUI4 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

Con este jonrón, el gigante japonés llegó a cinco en la postemporada y a un total de 60 en el 2025.

En la parte alta de la octava entrada, Blake Treinen fue el encargado de realizar los lanzamientos por parte de los Dodgers, pero concedió un doble a Caleb Durbin, quien posteriormente se robó la tercera base. Además de otorgar una base por bolas a Andruw Monasterio.

Luego de ponchar a Isaac Collins, fue reemplazado por Anthony Banda, a quien Brice Turang le respondió con un elevado de sacrificio que permitió que Durbin descontara y colocara el marcador 5 a 1.

Shohei Ohtani with six shutout innings to go with his three home runs tonight.



Wow. pic.twitter.com/3w3KzSGKiE — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 18, 2025

En la novena entrada entró como de costumbre el cerrador estrella de Dodgers, Roki Sasaki, quien tuvo una buena noche y proclamó a Dodgers camerones nuevamente de la Liga Nacional.