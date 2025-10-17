Canal y hora para ver Seattle Mariners contra Toronto Blue Jays: se define la Serie Mundial

La serie de campeonato entre Toronto Blue Jays y Seattle Mariners parece no dejar de sorprender y se robó los reflectores debido al buen nivel que mostraron ambos equipos.

Inicialmente, Mariners dominó con dos victorias en Canadá y, de manera sorpresiva, llegaban a una seguidilla de partidos donde podrían definir su paso a la primera Serie Mundial de su historia.

EUGENIO SUÁREZ CONNECTS AGAIN IN GRAND FASHION 🤯



WHAT A GAME IN SEATTLE 🔥 pic.twitter.com/9BQVmonoum — MLB (@MLB) October 18, 2025

Pero, insólitamente, le permitieron a su rival, Blue Jays ganar dos partidos en el T-Mobile Park de Seattle, Washington, Estados Unidos, por lo que la serie se alargó a al menos seis encuentros.

En el más reciente partido, el ganador fue Mariners, por lo que una victoria lo colocará en la siguiente edición del Clásico de Otoño.

¿Cuándo será el partido?

El próximo domingo 19 de octubre podría definirse la serie. El encuentro se jugará en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, a las 19:03 (hora Colombia).

La transmisión oficial se podrá sintonizar a través de Disney Plus, ESPN y la app oficial o el portal web de la MLB.

Job’s not finished. We’re heading back to Toronto but you can still catch the action on the biggest screen in Seattle!



ALCS Watch Parties return to @TMobilePark for Games 6 and 7 (if nec.) – tickets are just $15. #SeizeTheMoment



🔱 https://t.co/71z3dzW32Y 🔱 pic.twitter.com/q6BQ77t2Qg — Seattle Mariners (@Mariners) October 17, 2025

En caso de que Toronto Blue Jays gane, la serie llegará a un séptimo partido, el cual está programado también en territorio canadiense el próximo lunes 20 de octubre.

Este sería el último y definitorio de una serie de campeonato que ha estado repleta de jonrones y momentos épicos.

En cambio, si Seattle Mariners gana, sería el fin de la serie, en la que esperará el ganador de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde se enfrentan Los Ángeles Dodgers y Milwaukee Brewers.

Cerveceros llegó como favorito en la serie al tener el mejor promedio de las Grandes Ligas y, por ende, también la ventaja de la localía.

Pero Dodgers demostró por qué es el actual campeón, y de ganar la noche de este viernes 17 de octubre se convertirán en el primer clasificado a la Serie Mundial 2025.

El equipo angelino llegó con un nivel irregular a los playoffs, pero desde el inicio de las wild cards, donde enfrentó a Cincinnati Reds, hizo valer su jerarquía.

Sumando los encuentros en las series divisionales frente a Philadelphia Phillies y los de esta definición frente a Milwaukee, apenas ha perdido un partido en esta postemporada.

Por lo tanto, si clasifica Mariners o Blue Jays, seguramente tendrán que enfrentar a un equipo muy complicado como lo es el actual campeón.