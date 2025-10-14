Suscribirse

Yamamoto hizo historia en las Grandes Ligas: así fue el juego entre Dodgers y Brewers

Los Ángeles Dodgers y Milwaukee Brewers y se enfrentan en la serie de campeonato de la Liga Nacional.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

15 de octubre de 2025, 3:21 a. m.
Los Ángeles Dodgers y Milwaukee Brewers definen el campeón de la Liga Nacional de la MLB.
Los Ángeles Dodgers y Milwaukee Brewers definen el campeón de la Liga Nacional de la MLB. | Foto: Getty Images

Este martes 14 de octubre se jugó el partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional entre Milwaukee Brewers y Los Ángeles Dodgers.

Este era el segundo encuentro y se disputó nuevamente en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. En el primer partido, Dodgers se llevó el encuentro por 2 carreras a 1, en un juego donde hubo bastantes polémicas.

Contexto: Inteligencia Artificial predice el ganador de la serie entre Dodgers y Brewers: causó sorpresa

Este segundo encuentro era clave para ambos equipos: mientras Milwaukee debía ganar para hacer valer la localía y reiniciar la serie, el equipo visitante necesitaba ampliar su ventaja para llegar al Dodger Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos con posibilidades de liquidar la serie.

La tensión se percibía en el ambiente, pero rápidamente la estrella de Brewers, Jackson Chourio, la rompió con un espectacular cuadrangular en la primera bola que le lanzaron y puso al frente a su equipo por 1 a 0.

Pero por algo Los Ángeles Dodgers es el actual campeón de la Serie Mundial y demostró su valía enseguida, en la parte alta de la segunda entrada con un jonrón de Teoscar Hernández que puso las tablas en el marcador.

Seguidamente, Enrique ‘Kike’ Hernández conectó un sencillo y Andy Pages un doble con el que ‘Kike’ firmó la remontada por 2 carreras a 1 a favor de la visita.

Contexto: Canal y hora para ver la definición de la serie divisional entre Brewers y Cubs

De ahí en adelante, el partido se transformó en una disputa entre los pitchers abridores.

En Brewers, el encargado fue Freddy Peralta, quien, en medio de la parte alta de la sexta entrada con dos outs, realizó un lanzamiento a Max Muncy, quien respondió con un jonrón que puso el 3 a 1 para Los Ángeles.

Eso fue lo último que vio el dominicano en el juego, puesto que enseguida fue reemplazado por Abner Uribe, quien posteriormente fue sustituido por Aaron Ashby.

Ya en la parte alta de la séptima, con ‘Kike’ Hernández en segunda, Shohei Ohtani conectó un sencillo con el que el puertorriqueño colocó el 4 a 1 en el marcador a favor del visitante.

Los Ángeles Dodgers no se detuvieron ahí: la ofensiva continuó en la parte alta de la octava entrada, cuando Will Smith conectó un sencillo, Muncy recibió base por bolas y Teoscar Hernández realizó un elevado de sacrificio con el que dejó a sus compañeros en tercera y segunda base, respectivamente.

Finalmente, Smith cruzó el plato gracias a un sencillo de Tommy Edman, con el que los visitantes se pusieron 5 a 1 en el marcador parcial.

Por parte de Dodgers, Yoshinobu Yamamoto tuvo una muy buena noche, lanzando toda la noche para su equipo, ponchando a siete bateadores, permitiendo tres hits, una base por bolsas, un jonrón y una carrera, para una efectividad de 1.83.

El japones fue vital para la victoria de Los Ángeles Dodgers, al igual que Blake Snell en el primer encuentro de la serien brindó seguridad a sus compañeros desde el montículo.

Además, el pelotero se convirtió en uno de los pocos pitchers en lanzar un juego completo de postemporada cerrando una noche inolvidable para Yamamoto.

El ganador de esta apasiónate serie deberá medirse ante aquel equipo que salga victorioso entre la llave de Toronto Blue Jays y Seattle Mariners.

El próximo partido de la serie será el siguiente jueves 16 de octubre, en el Dodger Stadium de Los Ángeles California, donde el equipo local podría ponerse a match point y tener la posibilidad de ganar dos Series Mundiales de manera consecutiva,

