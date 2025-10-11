Seattle y Tigers se fueron a extra innings en una definición épica de la serie divisional

Seattle Mariners y Detroit Tigers dieron una de las series divisionales más apasionantes de estos playoffs de la MLB, forzando la clasificación a la Serie de la Liga hasta las últimas instancias.

En el primer encuentro, Tigers sorprendió llevándose el triunfo en el T-Mobile Park de Seattle, Washington, Estados Unidos.

Pero en los dos siguientes encuentros, Mariners obtuvo la ventaja en la serie y tenían la clasificación en el cuarto partido decisivo, que se llevó a cabo en el Comerica Park de Detroit, Michigan, Estados Unidos. Contra todo pronóstico, Tigers consiguió su segunda victoria y forzó el quinto y último partido de la serie.

Este se desarrolló en el estadio de los Mariners este viernes 10 de octubre. Era un encuentro de eliminación, debido a que el que perdiera se despedía de sus fanáticos hasta el próximo año, mientras que el ganador avanzaría a la final de la Liga Americana y tendría enfrentar a los Toronto Blue Jays en una serie de siete partidos.

El juego no tardó en encenderse. En la parte baja de la segunda entrada, Josh Naylor conectó un doble, posteriormente se robó la tercera base y, con un elevado de sacrificio de Mitch Garver, puso el 1 a 0 para los Mariners.

Mitch Garver pushes across the first run of Game 5! #ALDS pic.twitter.com/TJ9rFcEcxz — MLB (@MLB) October 11, 2025

Sin embargo, Tigers demostró la resiliencia que lo caracterizó durante toda la temporada. Después de haber perdido una ventaja de más de 15 partidos sobre Cleveland Guardians, Detroit logró vengarse eliminándolos en los comodines.

Es un equipo que sabe remar desde atrás, y eso fue lo que hizo en la parte alta de la sexta entrada, cuando Javier Báez respondió uno de los lanzamientos del abridor George Kirby con un doble. Aquello provocó una visita al montículo y el cambio de lanzador: Kirby fue reemplazado por Gabe Speier.

En el primer lanzamiento de Speier, Kerry Carpenter respondió con un jonrón de dos carreras que firmó la remontada de Tigers por 2 carreras a 1.

Seattle, decidido a dar pelea ante su público, intentó reaccionar en la parte baja de la séptima entrada. El abridor de Tigers, Tarik Skubal, quien había tenido un gran desempeño, fue reemplazado por Kyle Finnegan.

El relevista concedió una base por bolas a Jorge Polanco y permitió un sencillo de Josh Naylor, una situación que el mánager de los Mariners, Dan Wilson, no desaprovechó. Wilson demostró por qué hoy en día el béisbol es más parecido a una partida de ajedrez de lo que muchos creen.

El mánager cambió al siguiente bateador, Mitch Garver, por Dominic Canzone, movimiento que generó la respuesta de su contraparte, Andrew Jay Hinch, quien reemplazó al lanzador Finnegan por Tyler Holton.

Pero nuevamente, Wilson reaccionó mandando al home a Leo Rivas en lugar de Canzone, quien ni siquiera tuvo tiempo de acomodarse.

Finalmente, la batalla de la entrada la protagonizaron Holton como lanzador de Tigers y Rivas como bateador de Mariners. El venezolano resultó ganador, Rivas conectó un sencillo con el que Polanco anotó y empató el juego a dos carreras.

El juego continuó igualado y ambos equipos se fueron a los extra inning, una situación muy parecida al juego decisivo entre Los Ángeles Dodgers y Philadelphia Phillies.