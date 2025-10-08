Suscribirse

Báez cambió el juego entre Tigers y Mariners: así se decidirá la serie divisional

Javier Báez lideró una épica remontada para que Detroit forzaran el quinto.

9 de octubre de 2025, 1:22 a. m.
Detroit Tigers llevó la serie hasta la última instancia y deberá volver a visitar a Seattle.
Detroit Tigers llevó la serie hasta la última instancia y deberá volver a visitar a Seattle | Foto: Getty Images

Con una remontada encabezada por el puertorriqueño Javier Báez, Detroit Tigers derrotaron 9 carreras a 3 a Seattle Mariners y forzaron un quinto y definitivo partido en esta serie divisional de la Liga Americana de las Grandes Ligas.

Contexto: Jonrón de Eugenio Suárez cambió la historia: así fue el partido entre Marineros y Tigres

El triunfo de Detroit abrió una intensa jornada con otros tres partidos de playoffs en la que New York Yankees buscaban también mantenerse con vida y Los Ángeles Dodgers la clasificación.

En el Comerica Park de Detroit, Tigres colocaron el empate a 2 victorias en la serie, en una tarde en la que estuvieron tres carreras por detrás en la quinta entrada.

El canadiense Josh Naylor se encargó de las dos primeras anotaciones para Seattle y el mexicano-cubano Randy Arozarena de la tercera, tras un sencillo de Cal Raleigh, el rey de los jonrones en la temporada regular.

Con la espada contra la pared, los locales comenzaron a reaccionar en la parte baja del quinto inning, en la que neutralizaron la desventaja con tres carreras.

Báez contribuyó con un sencillo al jardín izquierdo que permitió que Jahmai Jones igualara la pizarra.

Tigres aceleró aún más con otras cuatro anotaciones en la sexta entrada, dos de ellas mediante un jonrón de Báez.

En el séptimo inning, el venezolano Gleyber Torres se sumó al bombardeo con otro cuadrangular, y en el octavo, Báez remolcó su cuarta carrera de la tarde.

“Nosotros creemos”, declaró Riley Greene, protagonista de otro jonrón en la sexta entrada. “Nunca estamos fuera del juego sin importar qué, y siempre creemos en nosotros mismos”.

Por Seattle, el venezolano Eugenio Suárez aportó un hit en sus cuatro turnos al bate y el dominicano Julio Rodríguez se fue de vacío en el mismo número de apariciones.

La eliminatoria se definirá en el último duelo del viernes en la casa de los Marineros. El vencedor chocará en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Yankees o Toronto Blue Jays.

Contexto: Dodger y Philles protagonizaron una fuerte disputa en las Grandes Ligas: este fue el ganador

El equipo canadiense, que domina la serie por 2 victorias a una, tiene este miércoles 8 de octubre su segunda oportunidad de eliminar a Yankees, vigentes subcampeones de la Serie Mundial.

En la Liga Nacional, los Dodgers y los Milwaukee Brewers dominan 2 triunfos a 0 a los Philadelphia Phillies y a los Chicago Cubs, y trataban este miércoles de completar las barridas.

*Realizado con información de AFP.

