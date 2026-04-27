Luka Modrić sufrió una fractura en un pómulo por un choque de cabezas durante el empate a cero con el AC Milan ante la Juventus, el domingo en la 34ª jornada de la Serie A, y será operado, anunció el lunes su club.

Modric impactó con la cabeza de Manuel Locatelli, centrocampista de la Juve, y tuvo que abandonar el campo, tras lo cual se le vio aplicándose hielo en la zona dañada.

Luka Modric, del AC Milan, es asistido por el personal médico tras caer lesionado durante el partido de la Serie A entre el AC Milan y la Juventus FC en el estadio Giuseppe Meazza el 26 de abril de 2026 en Milán, Italia. Foto: Getty Images

“Las pruebas médicas de hoy han revelado una fractura en su pómulo izquierdo que requiere cirugía, programada para las próximas horas. Se dará más información después de la operación”, señaló el AC Milan en un comunicado.

El equipo rossonero no avanzó una estimación del tiempo de baja del jugador, que antes de la actual temporada firmó un contrato de un año con la entidad.

Modric, de 40 años, tiene previsto estar con Croacia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, en junio y julio.

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El Milan, tercero en la liga italiana, está en lucha por conseguir una plaza para la próxima Liga de Campeones, toda vez que ha quedado descolgado de la lucha por el Scudetto, que parece prometido a su vecino Inter, que tiene una enorme ventaja de 10 puntos sobre el Nápoles y 12 sobre el propio Milan, cuando quedan solo cuatro fechas por disputarse.

¿Otra baja mundialista?

Inicialmente, no se ha dicho que el exjugador del Real Madrid y hoy día en AC Milan vaya a perderse la Copa del Mundo. Para periodistas como Fabrizio Romano: “Se espera que esté al 100% listo para el Mundial con Croacia”.

Aunque ya no tenga la misma repercusión que en años anteriores, Modrić es eje fundamental de la plantilla bajo las órdenes de Zlatko Dalić.

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James Rodríguez y Luka Modric intercambiaron camisolas tras el Colombia 🆚 Croacia 🤩#jamesrodriguez #lukamodric #colombia #croacia #futbol pic.twitter.com/SwqSgSW3sw — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) March 28, 2026

Valga recordar que en la cita mundialista que inicia en 45 días, los croatas se enfrentarán en la primera ronda a Inglaterra, Panamá y Ghana en el marco del grupo L.

Yamal, otra figura ‘entre algodones’

El jarro de agua fría cayó en la Roja cuando Lamine Yamal pateó un penalti para marcar el gol de la victoria 1-0 del Barcelona ante el Celta el miércoles y se rompió.

Sufre “una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda” y no volverá a jugar con el Barcelona esta temporada.

El Mundial parece que no peligra, pero la cuestión es si llegará en plena forma.

Lamine Yamal tendido en el suelo a 50 días del Mundial 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

El doctor Pedro Luis Ripoll señaló a la Cadena Ser que la tasa de recaída en este tipo de lesiones es del 30% y llamó a Yamal, de 18 años, a ser “muy prudente”.

“Veo a Lamine Yamal a tope en la segunda fase, sería lo más prudente y creo que es lo que va a pasar”, señaló Ripoll sobre la Copa del Mundo.

La lesión de Lamine se añade a la incertidumbre en la campeona de Europa sobre varios jugadores importantes actualmente lesionados, en convalecencia o recién incorporados a sus equipos como Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal) o Nico Williams (Athletic de Bilbao).

*Con información de AFP.