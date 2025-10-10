Canal y hora para ver la definición de la serie divisional entre Brewers y Cubs

El próximo sábado 11 de octubre terminará la apasionante serie divisional que protagonizan los Milwaukee Brewers y los Chicago Cubs, la cual ambos equipos llevaron hasta la última instancia.

Cerveceros no solo fue el mejor equipo de la temporada regular de la Liga Nacional, sino también la franquicia con mejor promedio de todas las Grandes Ligas.

Por esta razón, el equipo tuvo la ventaja de jugar los dos primeros encuentros como local y enfrentará el quinto y decisivo nuevamente en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Además de saltarse la fase de los comodines.

FLY THE W 😤



THE @CUBS FORCE A GAME 5 pic.twitter.com/YtxaafuCZM — MLB (@MLB) October 10, 2025

Mientras tanto, Chicago Cubs fue el subcampeones en la División Central de la Liga Nacional —en la cual Brewers salió campeón— y clasificó como el comodín con mejor promedio, enfrentándose a San Diego Padres.

La serie entre San Diego y Chicago fue muy apasionante, de igual forma que esta serie divisional llegó hasta la última instancia para decidir a un ganador.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la resolución de esta llave?

El quinto y último juego será el día de mañana, sábado 11 de octubre, a las 19:08 (hora Colombia) en el American Family Field, y será transmitido a través de ESPN, Disney Plus y el portal web y la app oficial de la MLB.

11 innings later and the @Dodgers are one step closer to heading back to the Fall Classic 💪



(MLB x GEICO) pic.twitter.com/0kxxYFw4ps — MLB (@MLB) October 10, 2025

El ganador de esta serie deberá enfrentarse al actual campeón de la Serie Mundial, Los Ángeles Dodgers, quien eliminó de manera sorpresiva a los Philadelphia Phillies en cuatro partidos.

Inicialmente, el equipo de Filadelfia llegaba como el claro favorito, al ser el segundo mejor conjunto de las Grandes Ligas y el de segundo mejor promedio en la Liga Nacional.

Por su parte, la franquicia angelina fue el campeón con el menor promedio, por lo que tuvo que remar desde las wild cards, en donde barrió a los Cincinnati Reds en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

En la serie entre Dodgers y Phillies, la ventaja de la localía lo tuvo el equipo rojo, pero insólitamente se marcharon de su estadio, el Citizens Bank Park de Filadelfia, sin ni una sola victoria.

Por ello, el equipo tuvo que afrontar el tercer partido sin triunfos en el Dodger Stadium, aunque logró imponerse en ese encuentro.

Ya en el cuarto juego, se fueron a extra innings para definir al ganador. No fue sino hasta la undécima entrada cuando Andy Pages respondió con un batazo al lanzamiento del cerrador de Phillies, Orion Kerkering, quien cometió un grave error al lanzar la pelota a home en lugar de a primera base.