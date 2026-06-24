Este es el tercero del grupo C que busca un cupo en dieciseisavos del Mundial 2026

La selección Brasil, sin pensarlo, se convirtió en juez de Escocia en el partido válido por la tercera fecha del grupo C de la Copa del Mundo, que se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami. Mientras los brasileños clasificaron como primeros del Grupo C al golear 3-0, los escoceses se aferran a un verdadero milagro para alcanzar.

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Con siete puntos, la ‘Canarinha’ termina líder de la llave con las mismas unidades que Marruecos, ganador de Haití (4-2), pero con mejor diferencia de goles (6 contra 3). Brasil ahora espera al segundo del Grupo F en dieciseisavos: Países Bajos, Japón o Escocia.

Dos goles de Vinicius Júnior (7′, 45+3′) y el restante de Matheus Cunha (60′) le dieron la victoria a la Canarinha en el Hard Rock Stadium, en lo que al final fue un verdadero trámite para imponer jerarquía y autoridad y apagar las críticas con las que había llegado a la Copa del Mundo.

Mientras espera rival, la selección Brasil se alista para el choque de la segunda ronda y tendrá que viajar a Houston. Vinicius se mentaliza en la tabla de goleadores, donde suma cuatro anotaciones y ya está a uno de alcanzar a Lionel Messi con cinco.

Brasil no tuvo que esforzarse mucho para dominar a una débil y nerviosa Escocia, muy voluntariosa en defensa, a la que se le dificultó salir jugando y la presión alta de los brasileños le condenó. Muchos errores, sumando la insuficiencia para sentenciar en el ataque.

Escocia se aferra a un milagro

Escocia, por su parte, acabó en tercer lugar del Grupo C con tres unidades y deberá esperar a la definición de las otras series para saber si pasa a la segunda ronda como uno de los ocho mejores terceros.

Vinicius contra Escocia. Foto: NurPhoto via Getty Images

El problema de los escoceses es el puntaje y la diferencia de gol. Se cree que el número mágico para clasificar como mejor tercero es cuatro puntos. Por otra parte, tiene un -3 que le condena. Deberá esperar resultados expectantes desde Estados Unidos.

Primera mejor tercera confirmada

A eso se suma que ya hay una mejor tercera clasificada para la siguiente fase del Mundial 2026. La selección Bosnia-Herzegovina aseguró su clasificación tras la victoria ante Qatar y la posterior derrota de Escocia.

De esta manera, el combinado balcánico logra su mejor resultado hasta ahora en una Copa del Mundo. En Seattle, en la jornada de este miércoles, Bosnia venció 3-1 a Qatar para llegar a cuatro puntos y una diferencia de goles de -1. Así el número mágico se va sosteniendo, lo que complica a los escoceses

Y es que la posterior derrota 3-0 de Escocia frente a Brasil en Miami aseguró que los terceros de los grupos C, D, I y J no puedan rebasar a los balcánicos.