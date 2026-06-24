Vinicius se luce ante Escocia y ataca la tabla de goleadores del Mundial 2026: avisa a Messi, Haaland y Mbappé

Avanza la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y el show de goles no falta. Vinicius tomó la decisión de meterse de lleno en la tabla de goleadores del Mundial 2026 y ahora pelea de frente con otras grandes estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo. La estrella del Real Madrid estuvo imparable en la primera parte ante Escocia.

Este es el tercero del grupo B que busca un cupo en dieciseisavos del Mundial 2026

El gol de Daniel Muñoz desde la tribuna y sonido ambiente del Mundial 2026: eriza la piel

El primer gol de Vinicius cayó al minuto 7 luego de un error en la salida de la selección Escocia y así se abrió el marcador y los brasileños se encaminaron a la victoria. La presión alta dio su resultado y Rayan pudo recuperar la pelota ante la desatención defensiva. Pase para ‘Vini’, quien eludió al arquero y remató.

El segundo tanto fue en la reposición del primer tiempo tras un lindo cabezazo. Los brasileños nuevamente atacaron la nerviosa defensa de Escocia y, en los toques, Brasil pudo quedarse con la posesión y Bruno Guimaraes vio el perfil para lanzar el centro preciso para el cabezazo de Vinicius y el 2-0 parcial.

¡¡¡MIAMI BAILA AL RÍTMO DE VINI!!! Mala salida de Gunn para que Vinicius quede solo y la empuje a la red. ¡Ahora si festeja su doblete!



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Todo un dolor de cabeza para Escocia esta salida en el Hard Rock Stadium de Miami. La figura de Brasil y el alma en la zona de ataque es Vinicius. De lo que pueda solucionar pasan muchas opciones en una Brasil que se presentó a la Copa del Mundo cargada de críticas.

¡¡NO HAY QUE DORMIRSE CON VINI CERCA!! Ryan recuperó y Vinicius definió para el 1-0 de Brasil vs. Escocia en el arranque del partido. ¡La Canarinha quiere ser primero!



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Tras el doblete, Vinicius se trepa en la tabla de goleadores del Mundial 2026 y se codea con más figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé. Lionel Messi está en lo más alto con cinco goles marcados y parece que estas cuatro estrellas se perfilan como candidatas al Botín de Oro de esta Copa del Mundo.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

El tercer tanto de Brasil lo hizo el volante Matheus Cunha, quien aprovechó un gran pase de su colega Bruno Guimaraes, otra de las figuras de la ‘Canarinha’ en esta Copa del Mundo, y remató para sentenciar duramente a Escocia en Miami. El jugador del Manchester United también escala en la tabla de goleadores y se apunta en el club de tres.

Y pudo ser triplete de Vinicius, pero el árbitro anuló uno de sus goles en el primer tiempo por polémica falta sobre un futbolista escocés.

Pudo ser triplete de Vinicius

El brasileño tuvo un forcejeo con el defensa escocés cuando avanzaban en velocidad en un balón dividido. Al final, el atacante brasileño ganó la posición mientras el de Escocia se fue al piso y le dejó el camino servido para que solo tuviera que rematar y así dejar el que era el 2-0 parcial.

Vinicius contra Escocia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Al momento de revisar el VAR y detener la reanudación del juego, el árbitro fue avisado y verificó una posible falta en contra del defensa de Escocia. El juez central tomó la decisión de anular la anotación, debido a que interpretó una infracción por parte de Vinicius.