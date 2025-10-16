Este jueves 16 de octubre se llevó a cabo el cuarto partido correspondiente a la serie de campeonato de la Liga Americana, en donde se enfrentaron Seattle Mariners y Toronto Blue Jays.

En la actualidad, Seattle domina la serie por 2 victorias a 1, pero en el partido anterior Toronto demostró su poderío ofensivo y evitó la barrida.

Por ello, este juego era vital, puesto que Mariners podría ponerse a match point y estar a un paso de disputar su primera Serie Mundial a lo largo de su historia, mientras que Toronto buscaba reiniciar la serie.

La tensión se sentía en el T-Mobile Park de Seattle, Washington, Estados Unidos, pero rápidamente el equipo local le dio un voto de tranquilidad a sus fanáticos con un jonrón de Josh Naylor que puso el 1 a 0 en la parte baja de la segunda entrada.

Josh Naylor and the @Mariners strike first with a blast 💥 pic.twitter.com/lelKYwbTju — MLB (@MLB) October 17, 2025

Pero Blue Jays nuevamente hizo valer su asombrosa ofensiva y, en la parte alta de la tercera entrada, remontaron el marcador con un cuadrangular de Andrés Giménez que valió por dos carreras, gracias a un doble de Isiah Kiner-Falefa que había conectado anteriormente.

Después, el abridor de los locales, Luis Castillo, permitió sencillos a Nathan Lukes y Vladimir Guerrero Jr., para finalmente conceder la base por bolas a Alejandro Kirk.

Por ello fue retirado del montículo, dándole paso a Gabe Speier, quien también cedió la base por bolas a Daulton Varsho, permitiendo que Toronto aumentara su ventaja a 3 carreras por 1.

El partido empezó a parecerse a una calca del anterior, donde Seattle inició ganando, pero Toronto terminó arrasando con su ofensiva y se impuso 13 carreras a 4.

Debido a un sencillo de Kiner-Falefa, quien fue posteriormente impulsado al home por un doble de Springer, Blue Jays comenzó a despegar en el marcador.

George Springer delivers for the @BlueJays yet again 🔥 pic.twitter.com/tiFOjzHIZP — MLB (@MLB) October 17, 2025

Seguidamente, Springer anotó luego de un mal lanzamiento del recién ingresado Matt Brash, para colocar el 5 a 1 en el marcador.

Seattle tenía que reaccionar, si no quería que el trabajo realizado en Toronto no valiera para nada.

No fue sino hasta la parte baja de la sexta cuando dio señales de vida, gracias a un sencillo de Eugenio Suárez con el que Jorge Polanco descontó la diferencia y puso el marcador 5 por 2, con ventaja para la visita.

Pero fue cuestión de tiempo para que Blue Jays volviera a aumentar su ventaja, esta vez por parte del bate de Guerrero Jr., quien conectó un cuadrangular que volvió a poner una diferencia de cuatro carreras.

La parte alta de la octava fue una demostración más del poderío ofensivo de Toronto, puesto que inició con un batazo de Clement y una base por bolas para Barger quienes posteriormente fueron impulsados gracias a un sencillo de Giménez, colocando el 8 a 2 en el marcador.

Andrés Giménez has driven in 4 of the 8 @BlueJays runs tonight! pic.twitter.com/YNQnayFz2L — MLB (@MLB) October 17, 2025

Con esta victoria, los Blue Jays recortaron distancias en la serie y mantienen vivas sus aspiraciones de avanzar a la Serie Mundial.

El próximo partido será nuevamente en el T-Mobile Park de Seattle, actualmente la serie está empatada, por lo que será un partido bisagra en el cualquiera de los dos puede tomar fuerza de cara a la Serie Mundial.