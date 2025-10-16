Los Ángeles Dodgers y Milwaukee Brewers jugaron el tercer partido correspondiente a la serie de campeonato de la Liga Nacional, el cual se desarrolló en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El equipo local, que ya se había impuesto en los dos encuentros anteriores disputados en Milwaukee, sorprendió al vencer al conjunto con el mejor promedio de las Grandes Ligas.

De ganar la tarde del jueves 16 de octubre, Dodgers tenía la posibilidad de ponerse a match point y acercarse a su segunda Serie Mundial consecutiva.

Por ello, rápidamente en la primera entrada Shohei Ohtani conectó un triple para posteriormente ser impulsado con un doble de Mookie Betts, con lo que Dodgers se puso en ventaja.

A leadoff triple by Shohei Ohtani and a double by Mookie Betts has the @Dodgers cooking early 😤 pic.twitter.com/bwPRHz9BzY — MLB (@MLB) October 16, 2025

Esa jugada provocó la salida anticipada del abridor visitante Aaron Ashby, quien apenas enfrentó a cuatro bateadores y fue reemplazado por Jacob Misiorowski, encargado de cerrar la parte baja del primer episodio.

Brewers, el mejor equipo visitante de toda la temporada, respondió en la parte alta de la segunda entrada al igualar el marcador con un triple de Caleb Durbin, quien llegó a home gracias a un sencillo de Jake Bauers.

A partir de ese momento, el partido se convirtió en una batalla entre lanzadores. Como en los dos juegos anteriores, los abridores de Dodgers fueron determinantes. Tyler Glasnow brilló desde la lomita hasta ser reemplazado en la parte alta de la sexta entrada por Alex Vesia.

Tyler Glasnow put together a masterful performance in front of the home crowd 👏 pic.twitter.com/bqRugWpMtl — MLB (@MLB) October 16, 2025

En el mismo episodio, Misiorowski dominó a Betts con un ponche, permitió un sencillo a Will Smith y dio base por bolas a Freddie Freeman. Entonces, Tommy Edman rompió el empate con un sencillo que devolvió la ventaja a los angelinos.

Con el marcador 2 a 1, Misiorowski fue sustituido por Abner Uribe, quien ponchó a Teoscar Hernández, pero luego cometió un error defensivo que permitió a Freeman anotar la tercera carrera para los locales.

Uribe cerró la sexta entrada ponchando a Max Muncy, aunque su equivocación complicó el panorama para los Cerveceros, que necesitaban anotar dos carreras en las últimas dos entradas.

La situación empeoró para Milwaukee en la séptima, cuando Jackson Chourio debió abandonar el juego por una molestia en el tobillo, lesión que lo ha aquejado durante toda la temporada 2025.

MOOKIE BETTS 🤯



WHAT A PLAY! pic.twitter.com/Pk8DLCYGCV — MLB (@MLB) October 17, 2025

En la parte alta de la novena entrada, Dodgers no logró aumentar su ventaja, por lo que ingresó su cerrador estrella, Roki Sasaki, con la misión de mantener el marcador. Sasaki selló la tercera victoria consecutiva de su equipo, consolidando el dominio del cuerpo de lanzadores angelinos.