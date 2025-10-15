Este miércoles, 15 de octubre, se llevó a cabo el tercer partido correspondiente a la serie de campeonato de la Liga Americana entre Seattle Mariners y Toronto Blue Jays.

En los dos primeros encuentros, Seattle se impuso en Toronto, por lo que, con la victoria esta noche en el T-Mobile Park de Seattle, Washington, Estados Unidos, podía quedar a un paso de asegurar su participación a la Serie Mundial por primera vez en su historia.

Teniendo en cuenta que Marineros nunca han llegado a una definición de un clásico de otoño, este fue uno de los partidos más importantes de su historia.

Por ello, rápidamente Julio Rodríguez respondió con un jonrón y puso las cosas 2 carreras a 0, gracias a que anteriormente Randy Arozarena había recibido la base por bolas. Con ello, en la parte alta de la segunda entrada, Mariners ganaba en su estadio y se ponía a match point.

Pero Toronto no viajó a Seattle a ser un simple espectador. Con su último bateador, Andrés Giménez, que conectó un cuadrangular con Ernie Clement en base, igualó el partido a dos carreras y encendió la reacción de los Blue Jays.

En la misma parte alta de la tercera entrada, Nathan Lukes anotó tras un lanzamiento de George Kirby que Cal Raleigh no pudo controlar.

Seguidamente, con la casa llena, Daulton Varsho conectó un doble con el que Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk llegaron a home y pusieron el 5 a 2 en el marcador parcial a favor de Azulejos.

Daulton Varsho makes it a 5-run inning for the @BlueJays!

Ya en la parte alta de la cuarta entrada, George Springer convirtió el tercer cuadrangular de la noche y aumentó la ventaja de los visitantes, dándole así, momentáneamente, vida a la serie.

Toronto demostró ganas de seguir con luchando en la eliminatoria y, en la parte alta de la quinta entrada, Guerrero Jr. respondió junto a su ofensiva con un jonrón que puso el 7 a 2 parcial para Azulejos.

Seguidamente, Ernie Clement conectó un sencillo con el que Anthony Santander cruzó el plato y colocó el marcador 8 a 2 a favor de Toronto Blue Jays.

En el último tercio del partido, en la parte alta de la sexta entrada, la paliza continuó gracias a un batazo de Nathan Lukes con el que Giménez instauró el 9 a 2.

En la misma entrada, Kirk conectó un cuadrangular que valió por tres carreras, colocando en el marcador una diferencia de 10 y sellando prácticamente la victoria de Toronto.

Seattle dio señales de vida gracias a dos cuadrangulares individuales de Randy Arozarena y Cal Raleigh, que colocaron el marcador 12 a 4 en la parte baja de la octava entrada.

Another opportunity tomorrow with La Piedra on the mound 💪

En la parte alta de la última entrada, Addison Barger conectó también un jonrón para ampliar nuevamente la ventaja de los Toronto Blue Jays y dejar el marcador final 13 a 4.