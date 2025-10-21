El próximo viernes, 24 de octubre, iniciará la serie más esperada por los fanáticos del béisbol mundial: la Serie Mundial, en la cual se enfrentan Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays.

Esta será la edición número 120 del Clásico de Otoño, el cual se juega desde el año 1903, con solo dos interrupciones desde entonces hasta la actualidad. La primera de ellas fue en el año 1904, a causa de que el campeón de la Liga Nacional, New York Giants se negó a jugar contra el campeón de la Liga Americana, Boston Americans.

Mientras que la segunda interrupción se dio 90 años después, en la temporada de 1994, debido a una huelga de la Asociación de Jugadores de la MLB, la cual obligó a cancelar la postemporada completa y, con ello, la Serie Mundial.

La final de este 2025 será muy importante para Dodgers, puesto que, más allá de ser los actuales campeones, llegan como el tercer equipo de este siglo en conseguir clasificar a dos definiciones de manera consecutiva.

El primero fue New York Yankees (1999 y 2000), y después los Philadelphia Phillies (2008 y 2009). Cabe recordar que la franquicia ya había llegado a dos finales consecutivas en 2017 y 2018, pero perdió ambos Clásicos de Otoño.

Solamente uno de esos dos equipos logró el bicampeonato, el cual es el caso de los Bombarderos del Bronx, por lo que, de ganar, el equipo de Shohei Ohtani sería el segundo bicampeón del siglo.

Mientras tanto, su rival Toronto Blue Jays llega tras más de 30 años de ausencia a una Serie Mundial. Lo positivo es que el equipo, a lo largo de toda su historia, ha disputado dos ediciones del Clásico de Otoño, en 1992 y 1993, y en ambas ocasiones ganó, por lo que mantiene una efectividad del 100 % en finales.

¿Qué dijo la IA?

La inteligencia artificial ChatGPT se basó en diferentes argumentos para dar su ganador de la Serie Mundial 2025, y su predicción fue la siguiente: “Mi pronóstico es que Dodgers ganará la Serie Mundial, probablemente en seis partidos (4-2).”

Dave Roberts and the @Dodgers are lining up their rotation for the #WorldSeries 👀



Game 1: Blake Snell

Game 2: Yoshinobu Yamamoto pic.twitter.com/8LsKMhJnS8 — MLB (@MLB) October 21, 2025

Los ítems a tener en cuenta fueron:

Rotación / abridores y bullpen

Dodgers tiene una clara ventaja cuando está sobre la mesa el debate de los abridores, teniendo en cuenta que permitió apenas cuatro carreras en los cuatro juegos de la serie de campeonato de la Liga Nacional, donde además barrió a su rival. En cambio, Toronto mostró inestabilidad a lo largo de los playoffs, por lo que tuvo que llegar hasta la última instancia para eliminar a los Seattle Mariners.

Reciente recorrido y desgaste

El equipo de Los Ángeles llegó con dos días de anticipación a la Serie Mundial, mientras que los de Canadá tuvieron que recurrir a un séptimo juego para clasificarse.

Adicionalmente, en esta postemporada, Dodgers ha jugado 10 partidos, mientras que Azulejos 11, por lo que los del Estado Dorado tienen un partido menos.

Momentum, experiencia y temple en playoffs