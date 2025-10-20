Este lunes, 20 de octubre, se jugó el séptimo y último juego correspondiente a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El encuentro inició a las 19:10 (hora Colombia) en el Rogers Centre de Toronto, Canadá.

Toronto Blue Jays y Seattle Mariners ofrecieron una serie apasionante, en la que Mariners siempre estuvo al frente y los Azulejos resistieron una eliminación en dos ocasiones. De clasificar, los de Seattle llegarían a su primera Serie Mundial, mientras que Toronto alcanzaría la tercera de su historia.

Los dos primeros encuentros se jugaron en Canadá, donde Mariners se impuso en ambos. Seguidamente, la serie se trasladó a Estados Unidos, donde Toronto hizo lo propio.

The two best words in sports: Game Seven. 😤



Watch the @Mariners and @BlueJays play for a spot in the #WorldSeries at 8:10 PM ET on @MLBONFOX and @FS1. pic.twitter.com/ccJL0LenKt — MLB (@MLB) October 20, 2025

En el quinto juego, los de Seattle obtuvieron la primera victoria como locales. Mientras que en el sexto, Toronto volvió a empatar la serie en el regreso a su estadio.

El séptimo partido comenzó de manera intensa, apenas en la parte alta de la primera entrada, Julio Rodríguez conectó un doble que posteriormente fue impulsado por un sencillo de Josh Naylor. Con eso, Seattle puso el marcador 1 a 0 a su favor.

Pero Toronto hizo valer la localía gracias a una base por bolas concedida a George Springer, quien llegó a segunda con un sencillo de Vladimir Guerrero Jr. y anotó con un batazo de Daulton Varsho, igualando el marcador 1 por 1 en la parte baja de la primera entrada.

Aun así, Seattle volvió a colocarse al frente gracias a un gran cuadrangular de Julio Rodríguez, que puso el 2 a 1 a favor de los visitantes.

Marineros continuó su sueño de llegar a su primera Serie Mundial por la misma vía del cuadrangular, esta vez del bate de Cal Raleigh, quien conectó su quinto jonrón de esta postemporada y puso el 3 por 1 en la parte alta de la quinta entrada.

GEORGE SPRINGER

THREE-RUN SHOT

BLUE JAYS LEAD 🤯 pic.twitter.com/Qh7qwqYpRx — MLB (@MLB) October 21, 2025

Cuando todo parecía perdido, el relevista de Mariners, Bryan Woo, concedió una base por bolas a Addison Barger y un sencillo a Isiah Kiner-Falefa.

Posteriormente, Andrés Giménez conectó un toque de sacrificio que puso a los corredores en posición de anotar, lo que obligó a la visita a cambiar de lanzador.

Eduard Bazardo se enfrentó a George Springer y, en su primer lanzamiento, el estadounidense conectó su cuarto cuadrangular de la postemporada, firmando la remontada para Blue Jays por 4 carreras a 3.

THE TORONTO @BLUEJAYS ARE HEADING TO THEIR FIRST WORLD SERIES IN 32 YEARS 😤 #CLINCHED pic.twitter.com/yutpn8qFab — MLB (@MLB) October 21, 2025

Mariners entró a la novena entrada con la obligación de anotar en tres outs si querían que todo el trabajo de los seis partidos no fuera en vano. Para ello debían derrotar al cerrador Jeff Hoffman.

Pero el lanzador realizó una actuación ejemplar y ponchó a los tres bateadores en línea, por ello ganó junto a Azulejos la Liga Americana.