Canal y hora para ver la definición de la serie de campeonato de la Liga Americana

La noche de este lunes, 20 de octubre, se definirá el esperado campeón de la Liga Americana, luego de seis apasionantes juegos que llevaron a un séptimo y último encuentro que promete ser el más emocionante de estos playoffs.

Toronto Blue Jays y Seattle Mariners alargaron la serie hasta el máximo. En un principio parecía que iba a ser una barrida de Marineros, puesto que en los dos primeros partidos fueron victorias en condición de visitante para este equipo.

Pero, de manera sorpresiva, cuando pudieron liquidar la serie en su estadio, el T-Mobile Park de Seattle, Washington, Estados Unidos, perdieron los dos partidos, devolviendo la serie al territorio de Blue Jays.

El quinto partido fue la única victoria que pudo disfrutar la fanaticada de Marineros en su estadio. Mientras que el desarrollo del sexto encuentro representó la primera victoria que los fanáticos de Azulejos pudieron celebrar en su estadio el Rogers Centre de Toronto, Canadá.

¿A qué hora y por dónde ver la definición?

El juego iniciará a las 19:10 (hora Colombia), en el Rogers Centre. Este es el último partido de la serie, que está empatada a tres victorias. La transmisión se podrá sintonizar por medio de ESPN, Disney Plus y la app o el portal web oficial de la MLB.

The two best words in sports: Game Seven. 😤



Watch the @Mariners and @BlueJays play for a spot in the #WorldSeries at 8:10 PM ET on @MLBONFOX and @FS1. pic.twitter.com/ccJL0LenKt — MLB (@MLB) October 20, 2025

Esta serie de campeonato entre Marineros y Azulejos enfrenta a los dos mejores equipos de la Liga Americana. Puesto que en la temporada regular tuvieron el mejor promedio, y por esa misma razón ambos iniciaron la postemporada desde las series divisionales.

En esa fase de los playoffs, Mariners tuvo que medirse ante Detroit Tigers, equipo que venía de eliminar a Cleveland Guardians. Por su parte, Blue Jays se enfrentó a New York Yankees.

A los de Seattle les costó cinco partidos eliminar a sus rivales, mientras que los de Toronto, en cuatro juegos, sacaron del camino al Bronx. Por lo tanto, en la serie de campeonato, Azulejos llegó con un partido menos y dos días más de descanso.

¡LOS DODGERS SON LOS CAMPEONES DE LA LIGA NACIONAL 2025! pic.twitter.com/LFq2hCKwRz — Los Dodgers (@LosDodgers) October 18, 2025

Finalmente, el ganador de esta llave se medirá en la Serie Mundial ante Los Ángeles Dodgers, equipo que se coronó campeón de la Liga Nacional el pasado viernes 17 de octubre, tras sellar la barrida a Milwaukee Brewers.