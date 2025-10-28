Ohtani causa desastre en Los Ángeles: el japonés falla en una entrada clave

El juego cuatro de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol inició a las 19:00 (hora Colombia) de este martes 28 de octubre, en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos, luego de un juego tres que duró casi 7 horas y 18 entradas que ganó Dodgers.

Con la victoria en el tercer juego, el equipo de Los Ángeles tiene la ventaja sobre su rival Toronto Blue Jays, y con ello una victoria la noche de este martes podía colocarlo en match point y estar cerca de convertirse en el segundo bicampeón del siglo.

Los abridores del juego fueron, por parte del equipo local, Shohei Ohtani, y representando a la visita, Shane Bieber.

El juego no demoró en tomar ritmo, y gracias a una buena acción de los bateadores de Dodgers, Enrique ‘Kike’ Hernández entró al home con corredores en las esquinas y, con un out elevado de sacrificio, permitió a Max Muncy anotar y colocar a los locales en ventaja en la parte baja de la segunda entrada.

Pero gracias a un cuadrangular de Vladímir Guerrero Jr., quien tenía a Nathan Lukes en primera, Toronto se puso al frente del marcador en la parte alta de la tercera entrada por 2 carreras a 1.

El japonés Shohei Ohtani logró mantener el marcador de esa manera hasta la parte alta de la séptima entrada, pero justo ahí permitió corredores en tercera y segunda, por lo que fue relevado por Anthony Banda, quien recibió el turno sin outs y permitió un sencillo de Andrés Giménez, con el que Daulton Varsho cruzó el plato y puso el 3 a 1.

La ofensiva de Toronto despertó y aumentó su ventaja en esa misma entrada gracias a un out rodado de Ty France, que permitió a Ernie Clement anotar. Posteriormente, con un sencillo de Bo Bichette, Giménez anotó, al igual que Guerrero Jr., quien fue impulsado por Addison Barger, por lo que el marcador terminó 6 a 1 en una séptima entrada desastrosa para Dodgers.

No fue sino hasta la parte baja de la novena entrada, gracias a un rodado de out Tommy Edman, que Teoscar Hernández logró descontar la diferencia y colocar el 6 a 2 en el marador.

El poder ofensivo de los Blue Jays en la séptima entrada definió el juego y evitó que Los Ángeles se acercara al bicampeonato.

Con esta victoria de Azulejos, la serie se igualó a dos vitorias y con ello se aseguró que el clásico de otoño se defina en el Rogers Centre de Toronto. Por lo que el equipo canadiense tiene la posibilidad de definir partidos muy importantes con el apoyo de sus fanáticos.