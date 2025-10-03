Suscribirse

Deportes

Inteligencia artificial predice el ganador de la serie entre Yankees y Blue Jays

Inician las seres divisionales de las Grandes Ligas y este sería uno de los ganadores, según la IA.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

4 de octubre de 2025, 12:33 a. m.
Yankees y Blue Jays empatan en el primer lugar de la División Este.
Yankees y Blue Jays empatan en el primer lugar de la División Este | Foto: 2025 Getty Images

Octubre llegó y los fanáticos del béisbol saben que es un mes diferente y no precisamente por Halloween, puesto que es el momento en el que se disputan los apasionantes playoffs de las Grandes Ligas de béisbol.

Contexto: Dodgers confirma la situación con Shohei Ohtani: esta será su posición en el siguiente partido

Pese a que apenas han transcurrido tres días del mes, ya están definidos los cruces de división y algunos de ellos dejan enfrentamientos del más alto nivel.

Ese es el caso de la llave que deberán definir Toronto Blue Jays y New York Yankees, ambos equipos provenientes de la División Este y que protagonizaron una emocionante definición del título que ganó el equipo canadiense.

Por lo que son rivales que se conocen y saben como jugar entre sí, teniendo en cuenta eso, seguramente se tratara de una serie muy cerrada que se definirá por pequeños detalles.

¿Qué dijo la IA?

La inteligencia artificial ChatGPT dio su favorito de cara a la serie que se roba las miradas en la Liga Americana: “Mi predicción personal es que Toronto Blue Jays ganarán la serie”.

Contexto: Cachorros rompe el maleficio y avanza a la siguiente ronda: este será su próximo rival

Esta predicción se debe a los siguientes argumentos:

  • Resultados recientes entre ambos equipos:

El equipo de Canadá superó en 8 de los 13 encuentros de la temporada regular que disputó frente a New York Yankees, por lo que se puede intuir que tiene un estilo de juego que puede neutralizar al equipo de la Gran Manzana.

  • Mayor descanso:

El empate en el primer lugar de la división, sumado al historial positivo de Toronto enfrentando a los del Bronx, le dio el título a Blue Jays. Adicionalmente, este equipo tuvo el mejor promedio de la liga, por lo que se saltó la ronda de wild cards y quedó insaturado en las series divisionales.

A eso hay que aumentarle que Yankees tuvo que jugar no dos, sino tres partidos para eliminar a su acérrimo rival Boston Red Sox en el Yankee Staium.

Con apenas un día de recuperación, los Bombarderos del Bronx llegan al Rogers Centre de Toronto, Canadá. Mientras que los locales llevan 5 días sin estar dentro del diamante.

  • Lanzadores:

Nuevamente, el argumento del desgaste está sobre la mesa, en octubre los partidos suelen ser más intensos que de costumbre y los abridores de Blue Jays tiene tres encuentros menos sobre los hombros.

Así que aunque Yankees tenga unos grandes lanzadores como Luis Gil —quien será el abridor en el próximo juego— rodón, Schlittler y Fried, los de Canadá tienen una leve ventaja.

  • Localia:

Al tener el mejor promedio y ser el campeón, Toronto jugará 3 de los 5 juegos como local: los dos primer y el quinto de ser necesario. Mientras que Yankees solo jugará en Nueva York: el tercer juego y el cuarto de ser requerido.

La serie iniciará el día de mañana, sábado 4 de octubre, y de ser necesario se alargaría hasta el próximo viernes, 10 de octubre.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué partidos se van a jugar en México para el Mundial 2026? Ciudades, estadios, fechas y más

2. Confirman que conductor de maquinaria amarilla de la Alcaldía de Jamundí fue asesinado a tiros por disidentes del frente Jaime Martínez

3. Inteligencia artificial da el ganador de la serie entre Dodgers y Phillies: causa gran asombro

4. Luis Alfonso se pronunció en SEMANA tras polémica por concierto en Bogotá; dio noticia

5. Rifirrafe entre las campañas de Daniel Quintero y de Iván Cepeda por “ataques” de Gustavo Bolívar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Inteligencia ArtificialApuestas en líneaapuestas deportivasYankees de Nueva YorkMLB

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.