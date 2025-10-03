Inteligencia artificial predice el ganador de la serie entre Yankees y Blue Jays

Octubre llegó y los fanáticos del béisbol saben que es un mes diferente y no precisamente por Halloween, puesto que es el momento en el que se disputan los apasionantes playoffs de las Grandes Ligas de béisbol.

Pese a que apenas han transcurrido tres días del mes, ya están definidos los cruces de división y algunos de ellos dejan enfrentamientos del más alto nivel.

Let’s continue to pack @yankeestadium this #Postseason!



Game times just announced for our ALDS home games 🎟️👉 https://t.co/euJNi4uhVz pic.twitter.com/u4ssPfW0c4 — New York Yankees (@Yankees) October 3, 2025

Ese es el caso de la llave que deberán definir Toronto Blue Jays y New York Yankees, ambos equipos provenientes de la División Este y que protagonizaron una emocionante definición del título que ganó el equipo canadiense.

Por lo que son rivales que se conocen y saben como jugar entre sí, teniendo en cuenta eso, seguramente se tratara de una serie muy cerrada que se definirá por pequeños detalles.

¿Qué dijo la IA?

La inteligencia artificial ChatGPT dio su favorito de cara a la serie que se roba las miradas en la Liga Americana: “Mi predicción personal es que Toronto Blue Jays ganarán la serie”.

Esta predicción se debe a los siguientes argumentos:

Resultados recientes entre ambos equipos:

El equipo de Canadá superó en 8 de los 13 encuentros de la temporada regular que disputó frente a New York Yankees, por lo que se puede intuir que tiene un estilo de juego que puede neutralizar al equipo de la Gran Manzana.

Mayor descanso:

El empate en el primer lugar de la división, sumado al historial positivo de Toronto enfrentando a los del Bronx, le dio el título a Blue Jays. Adicionalmente, este equipo tuvo el mejor promedio de la liga, por lo que se saltó la ronda de wild cards y quedó insaturado en las series divisionales.

TOP OF THE EAST! pic.twitter.com/TKelCzPtc3 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 28, 2025

A eso hay que aumentarle que Yankees tuvo que jugar no dos, sino tres partidos para eliminar a su acérrimo rival Boston Red Sox en el Yankee Staium.

Con apenas un día de recuperación, los Bombarderos del Bronx llegan al Rogers Centre de Toronto, Canadá. Mientras que los locales llevan 5 días sin estar dentro del diamante.

Lanzadores:

Nuevamente, el argumento del desgaste está sobre la mesa, en octubre los partidos suelen ser más intensos que de costumbre y los abridores de Blue Jays tiene tres encuentros menos sobre los hombros.

Luis Gil will start Game 1 of the ALDS in Toronto, per @GJoyce9 pic.twitter.com/ZpXQvauOX0 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) October 3, 2025

Así que aunque Yankees tenga unos grandes lanzadores como Luis Gil —quien será el abridor en el próximo juego— rodón, Schlittler y Fried, los de Canadá tienen una leve ventaja.

Localia:

Al tener el mejor promedio y ser el campeón, Toronto jugará 3 de los 5 juegos como local: los dos primer y el quinto de ser necesario. Mientras que Yankees solo jugará en Nueva York: el tercer juego y el cuarto de ser requerido.

Time to cook with Gaus ⛽️



Gausman is our Game One starter! #WANTITALL pic.twitter.com/Jw3TJXStIq — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 3, 2025