Así fue la batalla entre Yankees y Red Sox: dos cuadrangulares dramáticos cambiaron la historia

En el inicio de la noche de este miércoles primero de octubre, New York Yankees y Boston Red Sox disputaron el segundo partido de una serie al mejor de tres, cuyo ganador deberá enfrentarse al campeón con mejor promedio, Toronto Blue Jays.

El primer encuentro fue una victoria para Boston, que visitó el Yankee Stadium el pasado martes 30 de septiembre, con un marcador final de 3 a 1.

Por ello era de vital importancia que los Bombarderos del Bronx defendieran su casa en este segundo choque, pues, de no hacerlo, los Red Sox avanzarían a la siguiente instancia de la postemporada.

Yankees no tardó en reaccionar y tomaron la delantera con un jonrón de Ben Rice mientras Cody Bellinger estaba en base, colocando el marcador 2 a 0 en la parte baja de la primera entrada.

Ben Rice homers on the first #Postseason pitch he sees!

Sin embargo, la visita respondió rápidamente con un sencillo de Trevor Story, Jarren Duran y Ceddanne Rafaela llegaron a home e igualaron el encuentro 2 por 2 en la parte alta de la tercera.

Nueva York no bajó los brazos y volvió a adelantarse. Un sencillo de Aaron Judge permitió que Trent Grisham anotara, colocando el 3 a 2 en la parte baja de la quinta entrada.

Pero la respuesta de Boston no se hizo esperar, en la parte alta de la sexta, Trevor Story conectó el segundo cuadrangular de la noche, devolviendo el empate 3 por 3 al marcador.

Trevor Story ties it AGAIN 😤



He's driven in all three runs tonight for Boston 💪

A partir de ese momento, ambas defensas se mostraron sólidas y frenaron cualquier intento ofensivo. La tensión se mantuvo hasta la parte baja de la octava, cuando Austin Wells bateó un sencillo que le dio el tiempo suficiente a Jazz Chisholm Jr. para cruzar el plato y devolverle la ventaja a los locales 4 a 3.

Boston buscó reaccionar en la novena entrada, pero la ofensiva fue silenciada y el partido concluyó con una atrapada de Aaron Judge que selló la victoria de Yankees.

Con este triunfo, New York forzó el tercer y decisivo encuentro de la serie, que se jugará el jueves 2 de octubre en el Yankee Stadium y definirá quién avanzará a la siguiente ronda.

Mientras tanto, la jornada de comodines concluirá en el Dodger Stadium, donde Los Ángeles Dodgers recibirán a Cincinnati Reds. El equipo local parte con ventaja y, de ganar, se enfrentará a Philadelphia Phillies.