Tigers elimina a Cleveland con un séptimo inning explosivo: este será su siguiente rival

En la culminación de tres meses de feroz rivalidad, Detroit Tigers venció este jueves 2 de octubre 6 carrera a 3 en la cancha de los Cleveland Guardians y selló su regreso a la serie divisional de las Grandes Ligas de béisbol.

Detroit se quedó con el triunfo en la ronda de comodín frente a Cleveland por un global de 2 victorias a una y enfrentará a partir del próximo sábado 4 de octubre a Seattle Mariners.

La clasificación de Tigres abrió una intensa jornada con otros dos duelos de desempate de comodines.

Chicago Cubs busca el boleto como local frente a San Diego Padres y New York Yankees ante los Boston Red Sox, sus rivales históricos.

Los Ángeles Dodgers, vigente campeón, fue el primero en superar la ronda de wild cards el pasado miércoles primero de octubre dejando en el camino a Cincinnati Reds.

En Cleveland, Tigres rio al último después de que Guardianes le dejara en el pasado mes de septiembre sin el título divisional con una de las mayores remontadas en la historia de la temporada regular.

Detroit, que gozaba de una ventaja de 15,5 victorias a principios del pasado mes de julio, perdió además cinco de los seis partidos de fase regular que jugó ante Cleveland en septiembre.

Pero este jueves fue Tigres el que prevaleció en el partido que más contaba, decantado con una fulminante séptima entrada de cuatro carreras.

Así fue el partido:

Hasta entonces el choque había transcurrido igualado en el Progressive Field de Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

El dominicano José Ramírez, la estrella de Cleveland, pegó un sencillo en el cuarto inning para que George Valera colocara el empate provisional 1 a 1.

Tie ballgame!



José Ramírez comes up clutch for the @CleGuardians 😤 pic.twitter.com/VhbnjLdWmN — MLB (@MLB) October 2, 2025

En la sexta entrada, el receptor Dillon Dingler conectó un jonrón que puso por delante a Detroit y abrió la puerta para la explosión del séptimo episodio.

Un sencillo del dominicano Wenceel Pérez llevó al plato al puertorriqueño Javier Báez y al estadounidense Parker Meadows y otros hits de Spencer Torkelson y Riley Greene ampliaron la brecha para Detroit.

RILEY GREENE!



Three straight RBI hits for the @Tigers! pic.twitter.com/bclrYT9JyJ — MLB (@MLB) October 2, 2025

Con Guardianes desesperados por recortar terreno, un error del lanzador Will Vest le permitió acortar distancias con dos carreras luego de un batazo de Ramírez.

El dominicano, sin brillo en toda la serie, pretendió extender la jugada a un doble pero fue retirado después de una revisión en video, dejando en bandeja el triunfo de los visitantes.

“Luché toda la temporada por un momento como este y me siento increíble”, declaró Dillon Dingler. “Somos un grupo unido. Esto significa mucho para los entrenadores y toda la organización”.

Detroit saldó otra cuenta pendiente con Cleveland después de que el año pasado, en sus primeros playoffs en una década, Guardianes le eliminaran en la serie divisional.

El siguiente rival de Detroit:

Here we go.



Mariners v. Tigers.



Winner to the ALCS.



Saturday 🍿 pic.twitter.com/7pOmylgvLP — Seattle Mariners ON Tap (@MarinersONTap) October 2, 2025

Tigres chocará ahora con Seattle Mariners, que disponen de una de las baterías de artilleros más temibles de las Mayores encabezada por el venezolano Eugenio Suárez, el dominicano Julio Rodríguez y el estadounidense Cal Raleigh, líder en jonrones del curso con 60.

El partido será en el T-Mobile Park de Seattle, Washington, Estados Unidos, el próximo sábado 4 de octubre en una serie al mejor de cinco juegos.