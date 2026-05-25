Raúl Ocampo destapó cuánto lleva con su nueva novia y dio importante detalle de su historia de amor

Raúl Ocampo volvió a abrir su corazón y sorprendió a sus seguidores al revelar nuevos detalles de la relación amorosa que vive actualmente junto a Laura Dicelis, una creadora de contenido colombiana que ha ganado reconocimiento en plataformas digitales gracias a sus publicaciones sobre moda y estilo de vida.

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El actor habló sobre esta nueva etapa sentimental en entrevista con Christian Castañeda para el programa de entretenimiento Lo sé todo, del Canal 1, donde se mostró tranquilo, feliz y emocionado por el presente que atraviesa luego de varios años marcados por el duelo tras la muerte de Alejandra Villafañe.

Cabe recordar que Villafañe, actriz y exreina de belleza, falleció en 2023 luego de una dura batalla contra el cáncer. Su partida causó gran conmoción en el mundo del entretenimiento y, desde entonces, Raúl Ocampo había preferido mantener un perfil mucho más reservado respecto a su vida personal.

Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe. Foto: Hérnán Puentes

Sin embargo, el actor decidió compartir públicamente que nuevamente encontró el amor y que atraviesa un momento lleno de tranquilidad emocional. Durante la conversación con el programa de entretenimiento, confesó que esta relación llegó en un momento inesperado de su vida y que era justamente lo que le había pedido a Dios.

“He estado tranquilo, he estado feliz. Yo a Dios le pedía mucho que me diera a una persona que me pudiera dar alegría, que me pudiera dar paz, y en estos momentos les puedo decir que me siento con alegría y con paz”, expresó el actor.

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Además de reconfirmar su romance, Raúl Ocampo también reveló cuánto tiempo lleva oficialmente de noviazgo con Laura Dicelis. Aunque muchos pensaban que la relación llevaba más tiempo debido a algunas apariciones y publicaciones juntos, el artista aclaró que apenas están comenzando esta historia de amor.

“De novios llevamos dos meses (...) Qué viva el amor cuando se siente de corazón. Llevamos dos meses de novios”, comentó con emoción.

Uno de los detalles que más llamó la atención de la entrevista fue la manera en la que describió cómo nació la conexión entre ambos. Lejos de tratarse de un amor inmediato o de un “flechazo” instantáneo, el actor aseguró que su historia se desarrolló poco a poco y atravesó varios encuentros inesperados antes de consolidarse.

“Un resumen es que no es una de esas personas que uno conoce, le coquetea y ahí mismo hacen clic, no. Es como esa película de comedia romántica en donde el man le cae, ella tal vez no está interesada, después se separan por cosas de la vida, se vuelven a encontrar, se vuelven a ver por casualidad y ahí empiezan a conectar”, relató.

Las declaraciones del actor rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores celebraron verlo nuevamente enamorado y atravesando un momento de estabilidad emocional.